Adni öröm! – 25 ezer csomag adomány jut el rászorulókhoz a Máltai Szeretetszolgálat segítségével

A vásárlók összesen 208 tonna tartós élelmiszert ajánlottak fel a kijelölt SPAR és INTERSPAR áruházakban, az adománykártyák értékesítéséből – beleértve az online felajánlásokat is – pedig több mint 11 millió forint gyűlt össze. A beérkezett élelmiszerekből és a felajánlott összegből összesen 25 ezer ajándékcsomag készül, amelyeket a segélyszervezet munkatársai még karácsony előtt eljuttatnak a rászoruló családoknak, időseknek és a mindennapi megélhetésért küzdő embereknek.

„Az idei gyűjtés ismét bebizonyította, milyen hatalmas ereje van az összefogásnak. A személyesen felajánlott élelmiszerek és az adománykártyákból befolyt támogatások mögött olyan emberek állnak, akik gondolnak azokra, akiknek az ünnepek napjai sokkal nehezebben telnek. Hálásak vagyunk minden vásárlónak, akik akár egyetlen termékkel is hozzájárultak ahhoz, hogy idén 25 ezer csomagot állíthassunk össze, hiszen a csomagokban nem csak élelmiszer van, ott van benne az adományozók személyes törődése is. Ugyanilyen köszönet illeti több ezer önkéntesünket, akik az üzletekben, a raktárakban és a kiszállításnál is fáradhatatlanul dolgoztak és dolgoznak azért, hogy az adományok még az ünnepek előtt eljussanak azokhoz az emberekhez, akiknek a legnagyobb szükségük van a segítségre” – mondta Romhányi Tamás, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője.



„Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy stratégiai partnerünkkel, a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal idén is megmutathattuk, milyen erős és emberi közösség formálódott a SPAR üzleteinek vásárlói körében. A felajánlások mögött valódi figyelem és gondoskodás áll, ami az ünnep igazi lényegét hordozza. Köszönjük minden felajánlónak és minden önkéntesnek, hogy együtt adták tovább azt, amit az ünnep igazán jelent: a figyelmet, a gondoskodást és a másik emberhez fordulás erejét” – emelte ki Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője.

A személyes és online felajánlásokból készült élelmiszercsomagok a Máltai Szeretetszolgálat raktáraiból indulnak útnak az ország különböző térségeibe, elsősorban olyan közösségekhez, ahol a mindennapi élet terhei különösen nagy kihívást jelentenek. A csomagok tartalma – tartós alapélelmiszerek, konzervek, édességek, tészták, rizs, étolaj és más nélkülözhetetlen termékek – valódi, azonnali segítséget nyújtanak a meleg étel elkészítéséhez és az ünnepi időszak megkönnyítéséhez.

A 2025-ös Adni öröm! adománygyűjtő akció részletes eredményei megtalálhatók a www.adniorom.hu weboldalon. Ugyanitt tekinthető meg az adomány útját bemutató animációs kisfilm, amely betekintést nyújt abba, hogyan jutnak el a felajánlások lépésről lépésre a rászoruló emberekhez.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír