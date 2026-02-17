30 év után megújult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki főzőkonyhája

Az intézmény főzőkonyhája közel harminc év működés után teljes körű felújításon esett át, amely nemcsak az ellátottak biztonságosabb és magasabb színvonalú kiszolgálását teszi lehetővé, hanem jelentős előrelépést jelent az ott dolgozók munkakörülményeiben is.

A Béke téri épület 1993-ban került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tulajdonába, az idősek otthona pedig 1996-ban kapta meg működési engedélyét. A főzőkonyha akkoriban használt, bontott anyagokból, németországi adományok révén jött létre, és egészen mostanáig ezek között a körülmények között szolgálta az intézmény lakóit és dolgozóit.

„Ez a konyha 1996 óta működött, gyakorlatilag változatlan formában. Hálásak vagyunk mindazért, amit ennyi éven át adott, de elkerülhetetlen a megújulás – mondta Fülöp Szilvia, a Gondviselés Háza Idősek Otthonának intézményvezetője. – Az új konyha nemcsak korszerű és higiénikus, hanem végre méltó munkakörnyezetet biztosít azoknak a kollégáknak, akik nap mint nap közel száz ember ellátásáról gondoskodnak.”

A felújítás során átalakult a térszerkezet is: megszűntek a korábbi, szabálytalan közlekedési útvonalak, az étkező új helyre került, tágasabb lett, és közösségi térként is használható. A beruházás keretében professzionális nagykonyhai berendezések kerültek beépítésre, valamint egy átadó rendszerű mosogatógép, amely gyors és higiénikus edényfeldolgozást biztosít. A konyha korszerű légtechnikai rendszert kapott, amely gondoskodik a megfelelő légcseréről; az automata oltórendszer pedig nagyban növeli a tűzbiztonságot.

Kiemelt fejlesztés volt az anyagmozgatás korszerűsítése is: a konyhát egy 300 kilogramm teherbírású étellift és emelő segíti, amely jelentősen csökkenti a fizikai megterhelést, javítja a munkabiztonságot, és hozzájárul a baleset megelőzéséhez. Az étkező új padlózatot és korszerű világítástechnikai megoldásokat kapott, így egyszerre vált funkcionálisabbá és esztétikusabbá.

„Ez a felújítás egy kilenc éve dédelgetett álmunk megvalósulása – hangsúlyozta Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője. – 2017-ben pályázati forrásból megújult az épület, de akkor a konyha felújítására nem kerülhetett sor. Fontos számunkra, hogy munkatársaink korszerű, biztonságos környezetben dolgozhassanak, és hogy az ellátottak napi ételei a lehető legjobb körülmények között készüljenek el. A siófoki konyha megújulása egyszerre szól a gondoskodás minőségéről és az emberi megbecsülésről.”

A megújult főzőkonyha jelenleg napi szinten mintegy száz fő – elsősorban az idősek otthonában élők és a fogyatékosok nappali ellátásában résztvevő ellátottak – étkeztetését biztosítja. Az új étkező közvetlen kertkapcsolattal rendelkezik, így a jövőben közösségi rendezvények, családi alkalmak és ünnepségek helyszínéül is szolgálhat, ahol a lakók, hozzátartozók és a munkatársak közösen ünnepelhetnek és tölthetnek el minőségi időt.

Szöveg és fotó: Berta János

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúl Régió

Magyar Kurír