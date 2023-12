3D-modellezés, robotika, virtuális valóság – Egyedülálló képzéseket indít az Apor Főiskola

Kapcsolatot teremt az iskola és a munka világa között, segítséget nyújt a tanulási zavarokkal küzdő gyerekeknek, és ami a legfontosabb: nem a tanításra, hanem a tanulásra helyezi a hangsúlyt. A szakemberek szerint többek között ilyen előnyökkel jár, ha az oktatás részévé válik a 3D-nyomtatás, a robotika és a virtuális valóság.

„A 3D-modellezés, a robotika, a virtuális valóság és az ezekhez tartozó tudás az iparban ma már alapvető, ezek nélkül nehéz boldogulni. Ehhez képest az iskolákban szinte egyáltalán nem használják ezeket a technológiákat, pedig ha mindez bekerülne az oktatásba, az kapocs lenne a munka világa felé” – mondta Gyarmathy Éva klinikai és nevelés-lélektani szakpszichológus, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója.

A főiskola 2022 tavaszán indította el a 3D-tanulás szakirányú továbbképzést, amely az országban egyedülálló módon arra készíti fel a pedagógusokat, hogyan használhatják az iskolai munkában a 3D-modellezést, a VR-eszközöket és a robotikát. „Ezek az eszközök teljesen más megközelítést kívánnak a pedagógusoktól, a hangsúly ilyenkor ugyanis nem a tanításon, hanem a tanuláson van. A feladat- és projektalapú tanulás során a gyerekeknek tervezniük és alkotniuk kell. Ez egészen más, mint amikor tudást próbálunk a fejükbe tölteni” – magyarázta a szakpszichológus, hozzátéve: 2001 óta hétszeresére emelkedett a tanulási zavarokkal küzdő gyerekek száma, akiknek segítséget jelent, ha az iskolában ezeket az eszközöket is használhatják.

„Ezt a tudást nagyon sok mindenre lehet használni. Van, aki szakköröket indított 3D-eszközökkel, más a szenzomotoros fejlesztésbe építi be a 3D-modellezést és a robotikát, vagyis a tanulási zavarok enyhítésére is használja, de például a matematikában is nagyon jó eszköz például a függvények vagy a geometriai formák megjelenítéséhez” – sorolta a felhasználási lehetőségeket a főiskola oktatója, hozzátéve: sok iskolában jó ideje van 3D-nyomtató, de tudás hiányában nem igazán használták.

A két féléves szakirányú továbbképzésnek az Apor Vilmos Katolikus Főiskola idén ötéves budapesti campusa ad otthont. A Pesterzsébet kertvárosi részén, 2018 decemberében megnyitott, és számos építészeti szakmai díjjal elismert épületegyüttesben több képzést kínál a hallgatóknak a főiskola: a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógus BA-, valamint a neveléstudomány MA-szak mellett számos olyan szakirányú továbbképzés is elérhető a campuson, amely Magyarországon egyedülálló.

A 3D-tanulás mellett ilyen például az atipikus fejlődés szakirányú továbbképzés, amelynek fókuszában az atipikus fejlődési utak – a diszlexia, a diszpraxia, a diszgráfia, a diszkalkulia, a figyelemzavar, a hiperaktivitás, az autizmus spektrumzavarok és a tehetség – állnak. Ezeken a továbbképzéseken többek között arra készítik fel a pedagógusokat, segítő szakembereket, hogyan tudják hatékonyan támogatni a különleges bánásmódot igénylő gyerekek fejlődését és tanulását.

Ugyancsak a budapesti campus a helyszíne a meddőséggel küzdő pároknak támogatást nyújtó Anna–Joachim programhoz kapcsolódó tanácsadói képzésnek. A reproduktívegészség-fejlesztő és meddőségi szaktanácsadói képzés – amely szintén egyedülálló az országban – 2022 tavaszán indult. A négy féléves, BA-diplomára épülő szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik mentálhigiénés vagy lelkigondozói eszközökkel, keresztény szellemiségben vagy arra nyitott módon támogatják a párokat.

A Váci Egyházmegye fenntartásában álló, pedagógus- és szociálpedagógus képzéssel, valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori munkatársak) képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmény, a Zsámbékon 1929-ben alapított tanítóképző szellemi és jogutódja. Alap- és mesterképzésein a hallgatók államilag elismert BA- és MA-diplomát szerezhetnek, de az intézmény a már diplomával rendelkezőket is számos szakirányú továbbképzéssel segíti. Székhelye Vác festői szépségű egyházi központjában, a Székesegyház szomszédságában álló történelmi épület, emellett Budapesten egy modern, a mai elvárásoknak megfelelő campusszal is rendelkezik. A főiskola szakmai tevékenysége tudományos ismeretekre és nemzetközi kapcsolatokra épülő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben – így más vallású, gondolkodású jelentkezők felé is teljesen nyitottan – zajlik, és különös hangsúlyt fektetnek az atipikusan fejlődő gyermekekre fókuszáló és alternatív pedagógiai módszerekre.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola



Magyar Kurír