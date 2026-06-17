73 tanuló vehette át a diplomáját Szegeden a Gál Ferenc Egyetem tanévzáróján

A főpásztor hangsúlyozta, Jézus Szívét kérhetjük, hogy segítsen, legyen józan eszünk, legyenek egészséges érzelmeink, és ezeket tudjuk is helyesen használni.

Dux László rektor az elmúlt, eseménydús hónapok történéseit idézte fel. Az egyetem négy karon, Szegeden, Békéscsabán, Gyulán és Szarvason nem kevesebb mint háromezer hallgatót oktatott, közülük most közel négyszázan zárják le tanulmányaikat. Minden karon zajlottak jelentős épületfelújítási munkálatok, Békéscsabán és Szegeden ezek még folynak, de szeptembertől Újszegeden például egy új campuson is lesz oktatás. A számos tudományos program, hallgatói és oktatói siker mellett az elmúlt hónapok egyik legnagyobb jelentőségű eseménye az intézmény akkreditációja volt.

Az eseményen hetvenhárom Szegeden tanuló hallgató vehette át diplomáját. A végzősök nevében Kántor Bianka búcsúzott.

A tanévzárón a Gál Ferenc Egyetem együttműködési megállapodást között a krakkói Ignatianum Egyetemmel. A dokumentumot Dux László és Tomasz Homa rektor látta el kézjegyével. A két felsőoktatási intézmény a jövőben kutatási programokat, konferenciákat tervez, illetve nemzetközi programokba is szeretnének közösen becsatlakozni.

Forrás és fotó: gyulatelevízio.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Magyar Kurír