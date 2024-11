9 nap az életért – Az MKPK Családügyi Bizottságának imakilencede (6. nap)

Imaszándék

Hogy mindazok, akik támogatják az abortuszt vagy részt vesznek benne, keressék és befogadják az Úr határtalan kegyelmét, és megkapják a megtérés ajándékát.

Imádságok: Miatyánk, 3 Üdvözlégy, Dicsőség

Elmélkedés

Amikor Isten a saját képére és hasonlatosságára megformálta az embert, az önmagával való örök életre szánt minket. Ősszüleink, Ádám és Éva bűne miatt azonban a halál belépett a világba. A Teremtés könyve elbeszéli azt az első esetet, amikor egy ember elveszi egy másik ember életét; Káin erőszakkal megöli testvérét, Ábelt. Ez az eset, amikor a testvér testvér ellen támad „a történelem hajnalától kezdve szomorú bizonysága annak, hogy a rossz milyen megdöbbentő gyorsasággal terjed” (EV 8).

Az azóta eltelt időben az emberi élet semmibevétele tovább gyűrűzött. Amikor Káinhoz hasonlóan hagyjuk, hogy a bűn helyet kapjon a szívünkben, elvakulunk az igazsággal szemben. Néha ez a vakság olyan súlyos, hogy nem ismerjük fel a meg nem született gyermekek tagadhatatlan emberségét. Tragikus módon akár el is hihetjük azt a hazugságot, hogy az abortusz a könyörületesség cselekedete. Holott tudjuk, hogy „az élet, főként az emberi élet egyedül Istené: ezért aki ember életére tör, bizonyos értelemben magára Istenre támad” (EV 9).

Imádkozzunk azért, hogy mindazok, akik támogatják az abortuszt, találkozzanak az Atya átformáló szeretetével, és bűnbánó szívvel keressék az ő irgalmát.

Cselekvés (válassz egyet)

1. Mosolyogj! Kérd ma Istentől a kegyelmet, hogy a szíved csordultig tele legyen örömmel, és oszd meg Krisztus fényét azokkal, akiknek leginkább szükségük van az ő szeretetére és irgalmára.

2. Tégy egy szeretet-cselekedetet!

3. A mai imaszándékért ajánlj fel valami olyan áldozatot, imát vagy bűnbánati cselekedetet, amire hívást érzel.

+1 lépés:

4. Olvasd el és elmélkedd át Szent II. János Pál pápa üzenetét, melyet az abortusz sebeit hordozó nőknek írt. A levél rendkívül szeretetteljes és megbocsátó hangvételű.

„Külön szeretnék hozzátok fordulni, akik abortuszon estetek át. Az Egyház tudja, hogy mi minden befolyásolhatta döntéseteket, és biztos abban, hogy sokszor fájdalmas, esetleg drámai volt a döntés. A lelketeken esett seb valószínűleg még mindig nem hegedt be. Valóban, ami történt, mélységesen igazságtalan dolog volt és marad. De ne bátortalanodjatok el és ne hagyjatok föl a reménnyel! Sokkal inkább próbáljátok megérteni a maga igazságában azt, ami történt. Ha még nem tettétek volna meg, alázattal és bizalommal nyíljatok meg a bűnbánatra: az irgalmasság Atyja vár titeket, hogy megbocsásson és megbékítsen a bűnbánat szentségében. Akkor majd megértitek, hogy semmi sincs elveszve, s még a gyermeketektől is bocsánatot kérhettek, aki most az Úrban él. Barátok és szakemberek segítségével fájdalmas tapasztalatotok tanúságával ti magatok lehettek mindenki élethez való jogának leghatásosabb védői. Az élet melletti kiállásotokkal, amit esetleg egy új élet születése koronáz meg, s a közeletekben lévő rászorulók elfogadásával és gondozásával az emberi élet új szemléletének művészei lehettek.” (EV 99)

5. Hallgasd meg dr. Csókay András agysebész tanúságtételét.

6. Olvasd el dr. John Bruchalski orvos történetét: „Az embriókra ma már gyermekként tekintek” – abortuszt végző orvosból életvédő.

7. Ismersz valakit, akinek volt abortusza, és emiatt lelkileg és fizikailag is szenved? Ha egy barátod megosztaná veled, hogy abortusza volt, tudnál-e támogatóan mellette állni, hogy hozzá segítsd a gyógyuláshoz? A Hogyan beszéljünk az abortusz fájdalmát hordozó ismerősünkkel? című írás ebben nyújt gyakorlati útmutatást.

Forrás és fotó: MKPK Családügyi Bizottsága



Magyar Kurír