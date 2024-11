9 nap az életért – Az MKPK Családügyi Bizottságának imakilencede (8. nap)

Imaszándék

Hogy a polgári vezetők az emberi élet védelméért dolgozzanak, legyen az az élet bármely életszakaszban és bármely körülmény között.

Imádságok: Miatyánk, 3 Üdvözlégy, Dicsőség

Elmélkedés

A Függetlenségi Nyilatkozat egyértelműen megerősíti, hogy elidegeníthetetlen jogaink között az első helyen áll az élethez való jog, amelyet a Teremtő adott nekünk. Mégis, annak ellenére, hogy ilyen ünnepélyesen hirdettük, az élethez való jog ma veszélyben van, és gyakran megtagadják, különösen azokban a pillanatokban, amikor az élet a legtörékenyebb. Törvényeinknek mindenekelőtt az életet kell védeniük. A Roe kontra Wade-ítélet hatályon kívül helyezése után is sok állam még mindig nem ismeri el személyként az anya méhében fejlődő gyermekeket, és még mindig azt állítják, hogy az abortusz jog. Továbbá sok politikai vezető aktívan dolgozik azon, hogy növelje az abortuszhoz való hozzáférést. Egyesek tévesen egészségügyi ellátásként, sőt alapvető emberi jogként írják le. Azok a törvények és politikák, amelyek legalizálnak vagy támogatnak egy olyan eredendő rosszat, mint amilyen az abortusz, sértik az igazságosság erényét.

Azoknak, akik köztisztviselőként és polgári vezetőként dolgoznak, kötelességük a közjó szolgálata, és ezért mélységes kötelességük az élethez való legalapvetőbb jog védelme. Saját imádságunkkal, tanúságtételünkkel és polgári részvételünkkel arra ösztönözhetjük vezetőinket, hogy valóban eleget tegyenek a minden ember jogainak védelmére irányuló hivatásuknak. „Nem lehet ugyanis igaz a demokráciánk, ha nem ismeri el minden személy méltóságát és nem tartja tiszteletben annak jogait” (EV 101).

Cselekvés (válassz egyet)

1. Ajánld fel a szabadidőd egy részét egy kis szolgálatra; például készíts reggelit egy családtagnak, írj egy bátorító üzenetet egy munkatársadnak, vagy imádkozz egy barátod szándékaiért!

2. Néha a vallásszabadság megszorításai korlátozzák az élet evangéliumának megélésére irányuló erőfeszítéseinket. Szabadnak kell lennünk arra, hogy a katolikus hitünket a nyilvánosság előtt is megéljük. Ajánljunk fel egy imát a vallásszabadságért, hogy a keresztények mindig szabadon tisztelhessék, védhessék és védelmezhessék az emberi életet!

3. A mai imaszándékért ajánlj fel valami olyan áldozatot, imát vagy bűnbánati cselekedetet, amire hívást érzel!

+1 lépés:

4. Nézd meg az Élj! című rövidfilmet!

5. Hallgasd meg Székely János szombathelyi megyéspüspök beszédét, amelyet akkor mondott, amikor Szombathelyre érkezett a Meg nem született gyermek szobra, Martin Hudáček szlovák szobrászművész alkotása. A vándorszobor legfőbb mondanivalója, hogy van megbocsátás, van remény. Nagyon sok nő akár évtizedekig is szenved a bűntudattól, még akkor is, ha spontán vetélés és nem abortusz miatt vesztette el a gyermekét. Magát hibáztatja amiatt, hogy a kisbabája nem születhetett meg. A szobron látható törékeny gyermekalak vigasztalóan érinti meg a magába roskadt, bánkódó édesanyját, kifejezve ezzel a megbocsátás gesztusát. A szobor másik üzenete, hogy a meg nem született gyermekek nem vesztek el a semmibe. Bár testileg nem láthatjuk, érinthetjük őket, hitünk szerint ők már a Mennyei Atyánál vannak. A szobor arra is felhívja a figyelmünket, hogy minden megfogant élet értékes, egyedi és megismételhetetlen.

Ha tetszett bármelyik videó, küldd tovább barátaidnak, ismerőseidnek, vagy megoszthatod a közösségi oldaladon is.

6. Ha szeretnél többet tudni a Meg nem született gyermek szobráról, vagy két-három hétre megszervezni, hogy az egyházmegyében, plébánián is látható legyen a műalkotás, akkor EZEN AZ OLDALON tudsz tájékozódni.

Forrás és fotó: MKPK Családügyi Bizottsága

Magyar Kurír