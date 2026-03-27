A 400 éves Káldi-biblia jubileuma jegyében zajlott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye hittanversenye

Hazai – 2026. március 27., péntek | 14:35
10

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye a 2025/26-os tanévben is megrendezte hagyományos hittanversenyét, amely idén a 400 éves Káldi György-féle bibliafordítást állította a megmérettetés középpontjába. A március 21-én, szombaton megtartott döntőnek a Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium adott otthont.

A verseny iránt idén is nagy érdeklődés mutatkozott: összesen négy korosztályban és hét kategóriában 40 iskolából 513 gyerek és 171 csapat nevezett. A kétfordulós megmérettetés során közülük 42 háromfős csapat jutott be a március 21-én megrendezett debreceni döntőbe.

A finálé napja megnyitóval kezdődött, amelyen Németh István püspöki titkár, hitoktatási referens köszöntötte a résztvevőket.

A megnyitót követően a versenyzőké volt a főszerep. A döntő első részében egy írásbeli teszt során adhattak számot bibliaismeretükről, majd egy kreatív feladat keretében improvizációs készségüket és együttműködési képességüket is megmutathatták. A zsűri mindkét feladat teljesítményét értékelte, ezek összesített pontszámai alapján alakult ki a végső sorrend. Több kategóriában is rendkívül szoros verseny bontakozott ki, ami jól mutatta a felkészültség magas színvonalát.

A díjakat Németh István atya adta át a helyezett csapatoknak. Bár a dobogós helyezések külön elismerést jelentettek, minden résztvevő gazdagabb lett: új ismeretekkel, közösségi élményekkel és megerősödött hittel térhettek haza.

A verseny sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért külön köszönet illeti Feketéné Nagy Magdolna és Szalontainé Virágh Viktória katekétákat.

A részletes eredmények IDE kattintva olvashatók, ugyanitt a helyezettekről készült fényképek is megtekinthetők.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #hitoktatás #ifjúság #írott örökség

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató