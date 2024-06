A balkányi Szent Antal Idősek Otthona alapításának 20. évfordulóját ünnepelték

Az ünnepségen Palánki Ferenc megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be a világ legnagyobb és legszebb templomában, a természetben, ahol a jelenlévők énekébe a madarak is bekapcsolódtak. A hálaadó alkalmon jelen volt az ünnepelt intézmény alapítója, Bosák Nándor nyugalmazott püspök, Németh István püspöki titkár, Bakó Sándor balkányi, Kiss Tibor nyírteleki plébánosok és Tapasztó János nyugalmazott plébános, Pálosi László, Balkány polgármestere, a balkányi idősek otthona és a nyíregyházi, a debreceni társintézmények lakói, munkatársai, az egyházmegyei köznevelési és szociális intézmények vezetői, a püspöki hivatal munkatársai.

Az ünneplő közösséget Baboss Csilla, a Szent Antal Idősek Otthona vezetője köszöntötte, aki a kezdetektől igazgatja az intézmény életét. Gondolataiban hálát adott elsősorban a Jóisten kegyelméért, a szociális otthon ajándékáért, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyének az otthon megalapításáért és további támogatásáért, megemlékezett Vitai László néhai balkányi plébánosról, aki a megálmodója volt az intézménynek, valamint köszönetet mondott Oláh Jánosnak, a szabadidőpark házigazdájának, aki szintén sokat tett az otthon megépüléséért.

Háláját fejezte ki az elmúlt két évtizedben szolgálatot végző munkatársaiért és mindazokért, akik bármilyen részesei voltak az idősek otthona eddigi életének. Végül Szent Teréz imájával zárta gondolatait.

Palánki Ferenc megyéspüspök a szentmisén elhangzott elmélkedésében Páduai Szent Antal életét állította példaként a jelenlévők elé, azt hangsúlyozva, hogy az Úr kiválaszt embereket különböző szolgálatra és alkalmassá, képessé teszi őket rá. Ezt tapasztaljuk életünk során és az Egyház történelme során is. Az apostolok kiválasztásánál, a 72 tanítványnál is láthatjuk, hogy egyszerű emberek voltak, mégis képesek lettek arra, hogy életükkel is tanúságot tegyenek.

Páduai Szent Antal 36 évet élt itt a földön. Volt egy elképzelése az életéről, ágostonos rendi szerzetes szeretett volna lenni, nagyon jó előképzést kapott ehhez. Egyes leírások szerint fejből tudta a Szentírást. Tehetséges, kiváló tudós volt, és ott élt benne a szentség, a vértanúság utáni vágy. Az ünnepén az olvasmányos imaórában az egyik prédikációját olvashatjuk, benne a következő mondattal: „Eleven a szó, ha a tettek beszélnek.”

Páduai Szent Antal egyszerű mondatai szíven ütik az embert, mert magában hordozta Jézust, akit szolgált, akinek odaadta az életét. Elképzelte, hogy Afrikában a szaracénok között fogja hirdetni az evangéliumot, és vértanú, majd rögtön szent lesz, de megbetegedett és élete máshogy alakult. Eljutott Szicíliába és ferences szerzetes lett, Szent Ferenc munkatársa. A szerzetesek befogadták őt római közösségükbe és két évig a mosogatást bízták rá. Nem mondta, hogy ő inkább szívesen tanítaná a testvéreket, mert fejből tudja a Szentírást, hanem elfogadta azt, amit mondtak neki, mert tudta, hogy azt az Úr kéri tőle. Szent Antal engedelmes volt, és tulajdonképpen ezzel is azt hirdette, hogy elérkezett az Isten országa.

Palánki Ferenc kifejtette, hogy mindannyiunk életében el akar érkezni az Isten országa, a szeretet uralma. Ez az ország kézzel fogható, ha odafigyelünk arra a Jézusra, aki kiválasztott, meghívott bennünket, és alkalmassá, képessé tesz arra, hogy megtegyük, amit ránk bízott. Ezért vagyunk ott, ahol vagyunk, és végezzük feladatunkat, szolgálatunkat.

A főpásztor ezután a legnagyobb cselekedetünkre, az imádságra hívta fel a figyelmet, amely az idős embernek a legfontosabb dolga. A Szent Antal Idősek Otthona lakói, az idős testvéreink talán azt mondják, ők már elvégezték feladatukat, amit a Jóisten rájuk bízott. A nagyobb dolgokat igen, de az imádságnál nincs nagyobb dolog – hangsúlyozta a főpásztor és hozzátette, hogy az időseknek így nagyon sok dolguk van még, mégpedig az, hogy imádkozzanak értünk, akik végezzük a napi feladatunkat.

Egy régebbi élményét is megosztotta a jelenlévőkkel. Egyik elsőpéntekes betegének azt tanácsolta, hogy imádkozzon egy ismerős baráti házaspárért, akik gyermeket szerettek volna. Az idős ember imája később meghallgatásra talált. Milyen nagy hatalma van az imádságnak! – emelte ki a főpásztor az ima erejét, és rámutatott, hogy minden élethelyzetben van feladatunk, tudunk egymásnak segíteni, és megtapasztalhatjuk, hogy elérkezett Isten országa, ahol mi otthon vagyunk, mert Jézus meghívott, kiválasztott, alkalmassá tett arra, hogy másokért éljünk.

„Ezen az ünnepen is azért adunk hálát, hogy az Isten képessé tesz bennünket a szeretet megélésére, arra, hogy odaadjuk az életünket, mert az élet attól szép, hogy odaadható mások szolgálatára, hogy a világ jobb legyen tőlünk.

Köszönöm a munkatársak szolgálatát, a közös ünneplést! Hálásak lehetünk, hogy vannak olyan intézményeink, ahová rajtunk keresztül is megérkezik az Isten, a szeretet országa” – zárta gondolatait Palánki Ferenc püspök.

A hálaadó eseményre a geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda táncosai is megérkeztek és kedves műsorukkal örvendeztették meg a jelenlévőket. Ezt követően Kanczel Csenge és Kanczel József citeramuzsikájától volt hangos a park, az idős emberek előtt a visszatérő népszerű zenészek az otthon és a jelenlévők fiatalságát megidéző kedvelt népdalokat adtak elő, majd a nótázásra is sor került.

Ez megadta a hangulatot a környezethez illő ebéd, a slambuc, valamint a finomabbnál finomabb sütemény, és a születésnapi torta elfogyasztásához. Az igazi nyáreleji, kellemes időben hívogató volt a tavon átívelő híd, többen gondozóikkal vagy lakótársaikkal a sétát választották.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye szociális intézményrendszerében jelenleg négy intézmény működik: a Forrás Lelki Segítő Központ és három idősek otthona. Továbbá két idősek otthona építése folyamatban van, egy új létesítése pedig tervezés alatt áll. Debrecenben, a Szent Erzsébet Otthonban 99 idős gondozott él, Nyíregyházán, a Seregély István Papi Szociális Otthonban szintén 99 idős emberről gondoskodnak, Balkányban a Szent Antal Idősek otthona 50 férőhellyel működik. Hamarosan megnyitja kapuit Hajdúböszörményben a Szent István Szociális Otthon 50 férőhellyel, és épül Hajdúszoboszlón a 99 férőhelyes idősek otthona. Az egyházmegye tervei szerint mátészalkai intézménnyel fog bővülni a szociális otthonainak hálózata.

