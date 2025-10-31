A barcelonai Sagrada Família-bazilika lett a világ legmagasabb temploma

Elhelyezték a Sagrada Família Jézus Krisztus-tornya keresztjének első részét, ezzel megkezdődött a központi torony építésének utolsó szakasza – olvasható a bazilika honlapján. A kereszt alsó része került most a helyére, ami 7,25 méter magas és 24 tonna súlyú.

A kereszt négy darabban érkezett meg a bazilikához, és a főhajó feletti, 54 méter magasan lévő munkafelületre tették, hogy ott összeszereljék és elvégezzék a végső munkálatokat. Külső felületét fehér mázas kerámia és üveg borítja, mely anyagok fényességükkel és az időjárásnak való ellenállásukkal tűnnek ki.

A teljes kereszt 13,5 méter széles és 17 méter magas lesz, ami körülbelül egy ötemeletes épület magasságának felel meg.

A daru csütörtök reggel emelte a kereszt alsó részét a helyére, így a Sagrada Família elérte a 162,91 méteres magasságot, amivel a világ legmagasabb keresztény temploma lett, megelőzve a németországi ulmi nagytemplomot, ami 161,53 méteres magasságával eddig a rekordot tartotta.

Látványterv

A barcelonai bazilikát a következő hónapokban tovább építik, míg végül eléri a 172 méteres magasságot. A központi Jézus Krisztus-torony befejezése mérföldkő lesz a Sagrada Família történetében, egyben tisztelgés az építész, Antoni Gaudí előtt, akinek a halála 100. évfordulójáról jövőre emlékeznek meg.

Az évfordulóra a rendezvénysorozatot szerveznek; a program a sagradafamilia2026.org oldalon tekinthető meg.

Forrás: sagradafamilia.org; euronews.com

Fotó: sagradafamilia.org

Magyar Kurír

(sza)