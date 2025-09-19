A béke bátorsága – Európa jövőjéért címmel tartották a XII. gnieznói kongresszust

„A béke nem pusztán a háború hiánya. Mindenekelőtt egyetemes érték és kötelesség, amely az Istenben gyökerező intellektuális és erkölcsi társadalmi renden alapul” – jelentette ki Wojciech Polak érsek, Lengyelország prímása a gnieznói székesegyházban a kongresszus záróünnepségeként bemutatott szentmise homíliájában.

Magas rangú küldöttségek a kongresszuson

Több mint ezer érdeklődő vett részt a kongresszuson, lengyelországi és külföldi keresztény egyházak képviselői. Előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken, kiscsoportos munkamegosztásokon vitatták meg az emberi élet és a társadalmi tevékenység különböző területein a béke építésének és megerősítésének mai feladatait.

A jelenlévők között volt Fridolin Ambongo Besungu ferences bíboros, Kinshasa érseke, Afrika és Madagaszkár Püspöki Konferenciái Szimpóziumának elnöke; a Vatikánból Michael Czerny jezsuita bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálata Dikasztériumának prefektusa; Szvjatoszlav Sevcsuk kijev-halicsi nagyérsek, az ukrán görögkatolikus egyház feje; Mounir Khairallah, a libanoni batruni egyházmegye maronita püspöke, aki megrendítő tanúvallomást tett a közel-keleti helyzetről.

A kongresszuson részt vett Grzegorz Ryś bíboros és számos lengyel püspök, köztük Henryk Muszyński emeritus érsek, a gnieznói kongresszusok szervezésének kezdeményezője is.

Leó pápa üzenete: A megosztottságot, eleink hibáit nem ismételhetjük meg!

A találkozó rangját mutatja, hogy a résztvevőknek üzenetet küldött XIV. Leó pápa, Bartholomaiosz ökumenikus pátriárka, Pierbattista Pizzaballa bíboros, jeruzsálemi latin pátriárka és Karol Nawrocki, a Lengyel Köztársaság elnöke.

„A megosztottságot, még az elszenvedett sebekből eredő megosztottságot sem szabad állandósítani vagy tovább mélyíteni, mivel ez eleink hibáinak megismétlődéséhez vezethet – szólt Leó pápa üzenete, mely Pietro Parolin bíboros államtitkár közvetítésével érkezett a konferenciára. – Ezeket a megosztottságokat bátran le kell győzni igazságban, igazságosságban és evangéliumi szeretetben.”

Imahíd Gnieznó és Kijev között

A négynapos találkozó fénypontja volt a békéért mondott ökumenikus imádság a gnieznói székesegyházban, a kongresszus első napjának zárásaként. A gnieznói imaliturgiával egyidőben gyűltek egybe az Egyházak és Vallási Szervezetek Összukrán Tanácsának képviselői a kijevi Szent Bölcsesség-székesegyházban, és lelki egységben csatlakoztak a lengyel békeimádsághoz.

A liturgia egyik kulcsfontosságú mozzanata volt a békéért mondott ima, amelyet Jerzy Samiec püspök, a lengyelországi evangélikus egyház elnöke vezetett. A hét nyelven – angolul, ukránul, lengyelül, németül, csehül, arabul és héberül – elhangzott hét fohász az egyház egyetemességét és egységet tükrözte a sokszínűségben.

Sok résztvevő, sokféle téma

A konferencia további napjaiban a megbeszélések és fórumok számos aktuális kérdést érintettek, a közjó gazdaságától a depolarizáción át a béke spirituális forrásaiig. A világ minden tájáról érkező szakértők többek között a szolidaritás új horizontjait, a migráció kihívásait, az éghajlati és ökológiai válságot, valamint az Ukrajna békéjéhez vezető utakat tárgyalták.

Az esti megbeszélések pedig olyan kérdésekre összpontosítottak, mint a sérült emberek ereje az Egyházban, a keresztény kapcsolatok ápolása Oroszországgal, valamint a lengyel–német megbékélés.

Az előadók között volt Christian Felber Ausztriából, Naderev Yeb Sano a Fülöp-szigetekről, Mario Marazziti Olaszországból, Barry Johnson az Egyesült Államokból és Hanna Suchocka volt lengyel miniszterelnök.

Kochanowski békekoncert

A konferencia a szinodális megbeszélések formáját követte. Ennek kulcsfontosságú eleme volt a több mint száz workshop. A tematikus kínálat rendkívül gazdag volt, és olyan témákat ölelt fel, mint a párbeszéd és a gyógyulás a konfliktusokkal szemben, a partnerség építése Lengyelország és Ukrajna között, az új technológiák, a szociális gazdaság, valamint a keresztény meditáció, a tánc, a házassággal kapcsolatos témák és sok egyéb más kérdés.

A konferenciát kísérő kulcsfontosságú esemény volt a Kochanowski című békekoncert, amelyen Jan Kochanowski versei alapján Filip Wika zenéjét Adam Strug karmester vezetésével adták elő a Monodia Polska kórus közreműködésével.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: XII. Zjazd Gnieźnieński Facebook-oldala

Magyar Kurír