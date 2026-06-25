A bizalom útját válasszuk! – Végzősök ünnepe a kolozsvári egyetem 30 éves teológiai karán

Prédikációjában a püspök a nap evangéliumáról elmélkedett, és arra irányította a végzősök figyelmét, hogy amikor diploma átvételekor Isten hívását érzik, ne a félelem, hanem a bizalom útját válasszák.

Személyes hangú homíliájában így fordult a fiatalokhoz: „Ne éljetek meghasonlott szívvel, egyszerre két úrnak nem lehet szolgálni! Ne ejtsenek hatalmukba az aggodalmak, és keressétek elsősorban Isten országát, és annak igazságát!

A sürgős dolgok helyett a fontosakra koncentráljatok, arra, ami megmarad! És higgyétek el, aki az első helyet Istennek adja, az soha nem veszít.

A Mennyei Atya tudja, mire van szükségetek, és gondoskodni fog rólatok.”

A szentmisét követően a templomban ünnepi beszédekkel folytatódott az akadémiai éveket lezáró ünnep.

Diósi Dávid dékán távollétében András Szabolcs dékánhelyettes köszöntötte a búcsúzó hallgatókat. Beszédében hangsúlyozta, hogy a ballagás tulajdonképpen egy „szerződés” beteljesedésének ünnepe: az intézmény néhány éve azt vállalta, hogy tudást ad a hallgatóknak, ők pedig azt, hogy elsajátítják azt és számot adnak róla.

Mint fogalmazott, a Szentírás is egyfajta szerződésről szól: Isten felkínálja az embernek a boldoguláshoz, a kiteljesedéshez szükséges életfeltételeket, az ember pedig vállalja az Istennel való együttélés szabályainak betartását. Ezt a szerződést az ember nem mindig tudta megtartani. Hibáit olykor felismerte és igyekezett helyrehozni, önerejéből azonban erre nem volt képes. Ezért Isten, aki ragaszkodott a szerződés beteljesítéséhez, túllépett saját keretein: emberré lett, magára vállalta az emberi oldal teljesítését is, sőt maga lett a szerződés tartalma és beteljesedése.

Szent Ágostonra hivatkozva a dékánhelyettes kiemelte, hogy

míg az emberi társadalmat is szerződések tartják fenn, az isteni szerződésnek van egy olyan ismérve, amely a világiból hiányzik: alapja a szeretet.

Az ünnepségen beszédet mondott Vik János, az alapképzést elvégző hallgatók évfolyamvezető tanára is. A végzős harmadévesek nevében Biliboc Mónika szólt, a másodévesek nevében András Johanna köszöntötte a végzős hallgatókat.

Ezt követően Nóda Mózes intézetigazgató, a mesterképzést végzők évfolyamvezető tanára mondott beszédet. A mesterképzést végzett hallgatók nevében Sebestyén Imelda búcsúzott, végül Kovács Panna a mesterképzést végzők nevében szólt a búcsúzó magiszteri hallgatókhoz.

A ballagási ünnepség végén a végzősök egyenként megköszönték az oktatók, a kar munkatársai és a partnerintézmények kapcsolattartói szolgálatát, majd az ünnep zárásaként András Szabolcs dékánhelyettes átadta az egyetemi évek szimbolikus oklevelét a végzős hallgatóknak, akiket a Szent Mihály-templom előtti téren köszöntöttek az ünnepen részt vevő családtagok, barátok, diáktársak és oktatók.

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Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír