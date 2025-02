A bölcsészettudomány örök – Diplomaátadó ünnepséget tartott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara amellett, hogy az ország egyik legjobb, legelismertebb és legnépszerűbb bölcsészkara, egy olyan közösség alma matere, amelyben egyszerre van jelen a magas szintű szakmai felkészültség és az emberség. A hallgatók tanulmányaik alatt megtapasztalhatják milyen egy közösséghez tartozni, ami megtart és felemel. Ez az a plusz, ami miatt minden évben egyre többen választják a Pázmányt. A tanulással töltött évek megérdemelt lezárása a már évek óta a Szent István-bazilikában tartott diplomaátadó, mely méltó hely a hálaadásra.

Kuminetz Géza rektor köszöntőbeszédében hangsúlyozta, hogy a tudományokat helyesen kell művelni, miközben tudatában kell lennünk: nem pusztán szaktudósok, hanem filozófusok és teológusok is vagyunk. Ez a komplex szemlélet segít megőrizni ép és igaz világképünket, valamint helyes nemzeteszményünket.

„A Pázmányon jó embereket képzünk” – jelentette ki Birher Nándor Máté, a PPKE BTK dékánja, hozzátéve, hogy ezt a megállapítást a munkaerőpiac szereplői is visszaigazolják. Sőt, az egyetemi évek alatt megszerzett kapcsolati háló lesz az, amire akár évekkel később is lehet alapozni, ami biztos alapot ad.

Ferenc pápa, amikor korábban a Pázmányon járt, úgy fogalmazott: „az egyetem legyen az egyetemesség és a szabadság központja, a humanizmus termékeny műhelye és a remény laboratóriuma”. Legújabb enciklikájában (Dilexit nos) pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a remény valódi központja az emberi szív, s hogy az irodalom és a költészet értéke felbecsülhetetlen az emberiség számára. Hangsúlyozta, hogy bár felmerültek kisebb-nagyobb nehézségek a tanulmányaik alatt, de

az emberi szívben található remény az, ami mindig világosságot, kiutat fog mutatni.

Birher Nándor Máté dékán kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia korában különösen élesen kirajzolódik a szív és az értelem sajátos viszonya. Egyre többen vélik úgy, hogy bizonyos értelemben az emberi agy csupán egy „motor” – egy rendkívül fejlett „keresőmotor”, amelyet a gépi intelligencia könnyedén felülmúlhat gyorsaságban és algoritmikus pontosságban.

A szívünk azonban a személyiségünk, az emberségünk, a szellemünk és az akaratunk központja, amely igazán „él”, és mindaz, ami benne történik, örökkévaló.

Ezért különösen fontos – és a Pázmány ezért is törekszik rá –, hogy a diploma ne csak egy papír legyen, és a megszerzett tudás ne csupán idegsejtek hálózata. Az érték ugyanis akkor születik meg, ha a szívünket is beletesszük: a szeretetben, amellyel a tanárok és vezetők átadják, s amelyben a hallgatók átveszik a diplomát.

Az ünnepségen az egyetem vezetősége mellett minden alkalommal lehetőséget kap a Hallgatói Önkormányzat, valamint az Alumni Tanács egy-egy tagja, hogy köszöntse a frissen végzett hallgatókat. Szép gesztus ez és egyben szép kifutási lehetőséget ad. Idén az alumnik képviseletében Martí Zoltán szólt a friss alumnusokhoz. Beszédében hangsúlyozta, hogy az egyetem nem csupán tudást, hanem értékrendet és tartást is ad. Ez az értékrend segít példát mutatni a világban, és egy olyan stabil közösséget jelent, amelyhez bármikor visszatérhetnek a friss diplomások is. Legyen szó inspirációról, segítségkérésről, vagy csupán baráti beszélgetésekről, a Pázmány egy olyan stabil bázis, amelyhez évekkel, évtizedekkel később is vissza lehet térni.

