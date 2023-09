A Chemin Neuf Közösség idén is megszervezte a házaspároknak szóló Kána hetet

A Kána hét pihenésre és a házastársi kapcsolatra szánt időt jelent. A héten lehetősége nyílt a házaspároknak arra, hogy a közös beszélgetések, megosztások, imádságok és pihenés során egymáshoz közelebb kerüljenek, kapcsolatukat felfrissítsék. A Kána hét idén is változatos programokat ajánlott a résztvevők számára: nem csupán a lelki, de a testi feltöltődésről is gondoskodtak a résztvevők. Mindehhez kiváló helyszínt nyújtott a Chemin Neuf Közösség Tokaji borvidéken elhelyezkedő Bodrogolaszi Lelkigyakorlatos háza és a hozzá tartozó hatalmas park.

Amíg a felnőttek a kapcsolatukkal foglalkoztak (előadásokat hallgattak, párban vagy kisebb csoportokban beszélgettek, páros programokon vettek részt), addig gyermekeik számára is, különböző korcsoportokban programokat szerveztek. Sok család számára hatalmas kincs az, hogy a Kána hét alatt gyermekeikkel is foglalkoznak, míg közben apa-anya kettesben lehet. Többeknek évek óta ez volt az első olyan közös nyaralás, ahonnan úgy mehettek haza, hogy mind a házaspár, mind a gyermekek feltöltődtek.

A Kána hetek alatt az elmúlt években is sok pár nyílt meg Jézus Krisztus, a Teremtő és Megváltó jelenlétének befogadására. Így volt ez idén is: a kiengesztelődési lépéseken és a házastársi fogadalom megújításának túl mindenki (újra) meghívást kapott arra is, hogy személyes életét és házasságát teljesen Istenre bízza.

Ez a gyönyörű, természetben és Isten jelenlétében töltött hét nemcsak a résztvevők, de a segítők számára is egy kis falat paradicsom volt, így talán nem csoda, ha az egyik résztvevő így fogalmazott a hét végén: „Egész héten arra gondoltam, hogy annyira jó itt lenni, bárcsak ne kellene hazamenni.” Talán megsejthettünk egy kicsit Isten hatalmas szeretetéből, és ezen a mondaton keresztül közelebb kerültünk Szent Péter szavaihoz is: „Uram, jó itt nekünk.” (Mt 17,4)

A jövő évi Kána hetet 2024 júliusában rendezik meg, az érdeklődők számára bővebb információ és regisztrációs lehetőség hamarosan elérhető lesz a Chemin Neuf Közösség honlapján.

A Kána, a Chemin Neuf Közösség házaspárokkal foglalkozó missziója. Világszerte több mint 50 országban van jelen, hogy a párkapcsolatok megújulását és gazdagabbá tételét szolgálja. A Kána misszió küldetése, hogy támogassák azokat, akik a házasságukat, családi életüket szilárd alapra kívánják helyezni. Mély meggyőződésen alapszik: a házasság és a család a társadalom alappillére, valamint az élet befogadásának és a szeretet megtanulásának, meggyökerezésének a helye. Bővebb információ ITT és ITT.

Forrás és fotó: Chemin Neuf Közösség Magyarország

Magyar Kurír