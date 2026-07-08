A ciszjordániai Tajbe plébánosa tiltakozik, amiért telepesek egy új előőrsöt készülnek létrehozni

„Ez a fejlemény – magyarázta a plébános a SIR hírügynükségnek – súlyos aggodalmat kelt. Tajbe ellen egyre intenzívebbek támadások irányultak az elmúlt hónapokban, beleértve a gyújtogatásokat, a fegyveres megfélemlítéseket, a gazdák elleni agressziót és az arra irányuló ismételt kísérleteket, hogy megakadályozzák a lakókat abban, hogy hozzáférjenek a saját megművelt földjeikhez.”

„Tajbe – emlékeztetett Bashar Fawadleh – példátlan és szisztematikus fenyegetéssel néz szembe, ami a földje, a lakossága és a történelmi keresztény jelenléte ellen irányul.” Innen a felhívás: „Sürgősen kérjük a diplomatákat, konzulokat, nagyköveteket, az Egyesült Nemzetek Szervezetét, a világ egyházait és az összes nemzetközi szervezetet, hogy azonnal avatkozzanak be, kísérjék figyelemmel a helyzetet, utazzanak a helyszínre, és használjanak fel minden rendelkezésre álló diplomáciai eszközt, hogy megakadályozzák egy új illegális előőrs létrehozását. A cselekvés elmaradása – hangsúlyozza a plébános – azzal a kockázattal jár, hogy visszafordíthatatlan helyzetet hoz létre, tovább súlyosbítja a feszültséget, és aláássa a béke, az igazságosság és a szentföldi keresztény jelenlét megőrzésének reményét. Itt az idő cselekedni – zárja nyilatkozatát Bashar Fawadleh. – Akadályozzuk meg egy újabb illegális kihelyezett előőrs létrehozását, mielőtt az állandó valósággá válna.”

A nemzetközi közösségnek, a nagykövetségeknek és az egyházi szerveknek küldött időszakos jelentéseken keresztül a plébános dokumentálja a telepesek kihelyezett előőrseinek terjeszkedését, a mezőgazdasági területekre való behatolásokat, a lakosok megfélemlítését és a palesztin gazdákra kényszerített korlátozásokat. Mindezek fenyegetést jelentenek a helyi történelmi keresztény közösség túlélésére.

A kihelyezett előőrs lakóknak egy olyan csoportosulása, amelyet izraeli telepesek hoznak létre Ciszjordániában az izraeli hatóságok hivatalos engedélye nélkül. Gyakran kezdetben ideiglenes építményekből, sátrakból, előre gyártott elemekből vagy lakókocsikból áll, és egy meglévő település terjeszkedése vagy egy új állandó település létrehozása felé tett első lépésnek tekinthető. A nemzetközi jog szerint ez illegálisnak minősül, akárcsak a megszállt területeken lévő izraeli települések.

Forrás: AgenSIR

Fotó: Afp

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír