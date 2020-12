A családos élet olyan, mint a naprendszer – Szent Család vasárnapja a pécsi bazilikában

„Krisztusban Kedves Testvérek!

A mai ünnep olyan, mint egy bizánci ikon. Ez a festészet különösen a bizánci hagyományokhoz kapcsolódik és nagyban különbözik a nyugati ikonográfiától, művészettől, például a szentképektől, akár nyomtatott formában, akár a templomok falain. A bizánci egyházhoz a görög ortodox, a szláv, illetve a görögkatolikusok tartoznak, és itt a szentkép nem egyszerű alkotás, ami ábrázol valamit, az ikon egy ajtó, amely a hosszas szemlélődés és imádság után kinyílik, majd feltárul valami, ami a kép mögött van. A motívumok, az ábrázolások olyanok, mint egy kincs, ami alatt feltárul a mélység. A mai ünnep, a Szent Család vasárnapja pedig egy ilyen ikon nekünk, nyugati keresztények, hiszen a római Egyház ünnepe. Ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy a keleti keresztények nem tisztelik a Szent Családot, csupán azt, hogy ez a mai dátum, a karácsonyt követő vasárnap a mi római naptárunk ünnepe.

A Szent Család egy ikon, az a valóság, amelyet ebben az ünnepben nézhetünk. Mégsem arról van szó, hogy mennyire szép, ahogy együtt van Mária, József és Jézus, mert ez csak az ikon külleme, amelyet ügyes művészek kiváló alapanyagokból tesznek le elénk, és amelyen elidőzünk, nosztalgiázunk, megérinti a lelket. Ezért nem értettük meg a mai ünnep mélységét, ha nem egy ikonként tekintünk rá. Így most nézzük meg, mi van a festékrétegek alatt, mire nyílik ki ez az ajtó. Amikor pedig ezzel a misztériummal imádkoztam, a következő kérdést fogalmaztam meg: Hogyan lesz egy család szent?

Ahogy említettem a szentmise elején, ez az ünnep egy meghívás! De

Ezért hét gondolatot imádkoztam össze, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a családunk szent legyen, ezeket szeretném megosztani a mai estén, az ezeken történő imádkozásra hívok mindenkit!

A családi életszentség első és legfontosabb eleme, amely egy hierarchikus elsőbbség is: az istenfélelem valósága. Vagyis a családunk nem egyszerűen az emberi szimpátia mentén alakult ki, hogy egy fiú és egy lány megismerkedtek, kölcsönösen szimpatikusak voltak egymásnak, majd felfedezték közös jövőképüket, közös útjukat, a harmóniát – ugyanakkor ezek fontosak –, mert a családos élet valójában hivatás. Isten akaratában kell megkeresni azt, ami igazán összeköt.

A családi lét szíve Isten jelenléte a családunkban, azé az Istené, aki akarta ezt az egészet és megáldotta, és akinek az áldását a mindennapokban bőségesen láthatjuk, tapasztalhatjuk. Ez alapvetően két dolgot jelent a tevékenységek szintjén (a nyugati kereszténységnek mindig fontos volt, hogy mit tegyünk). Az egyik, hogy Isten a szíve, a középpontja a családunknak, azt jelenti, hogy a legalapvetőbb kapcsolati hálónk többek között a Tízparancsolatra épül, hogy azt éljük, úgy, ahogy meg van fogalmazva. A másik dolog pedig, hogy azzal az Istennel, aki közöttünk van, aki köré szerveződik az élünk, aki összekapcsol minket minden szimpátián és érzelmen túl, azzal beszélő viszonyban vagyunk, imádkozunk hozzá egyedül és családként is.

Kalkuttai Szent Teréz híres mondása: amelyik család együtt imádkozik, az együtt is marad. Ez tapasztalati valóság, át lehet élni, tényleg így működik. A Római Misekönyvben (a magyar fordítás nem mindig adja vissza a miséinket) az eredeti latin szövegben számtalanszor szerepel az a kép, az a fogalom, amely szerint a keresztények Isten családja. Vagyis nem egyszerűen Isten a mi családunk tagja, hanem mi vagyunk az Ő családjának a tagjai és ezt a meghívást éljük át mindennap, tiszteletben tarjuk, ezt hívjuk istenfélelemnek.

A második valóság a szabadság, a családtagok szabadsága a családban. Ez elsősorban azt jelenti, hogy senki nem birtokol senkit és minden az ajándékozás logikája szerint van jelen; Isten nekem ajándékozta ezt a férfit, ezt a nőt, ezeket a gyerekeket, unokákat, vagy a gyerekeknek az apát, anyát. Tehát oda-vissza az ajándékozás logikája érvényesül, hiszen ez Isten személyéhez tartozik, akiben ajándékozás van a Szentháromság személyei között. Az ember pedig Isten képe és hasonlósága, a család pedig képes arra, hogy ezt az istenképiséget megéljük azzal, hogy ajándékként fogadjuk a másikat. Senki nem birtokol senkit, mert mindenki ajándék és mindenki Istenhez tartozik. Ha egy képpel kellene élni, akkor azt mondhatnánk, hogy

A család belső szabadsága és a tagok szabadsága nem azt jelenti, hogy együttlétünk nem érdekek mentén szerveződik. Amikor például létrehozunk egy céget, akkor egy érdek köt össze, de a családban nem egy projekt megvalósításán dolgozunk, hanem önmagában Isten ajándékán, mert a család egyetlen érdeke az üdvösség és az örök élet! Bár a boldog élet nem mindig elérhető, mégis mindig illeszkedik az üdvözöléshez, ezt hívjuk családi keresztnek.

A harmadik gondolat a lábmosás. Ha a családban mindenki a saját boldogságát keresi, akkor ennek a többiek rabszolgájává válhatnak. Ha mindenki a másik boldogságát keresi, akkor megtalálja a sajátját. Amikor a férfi a felesége és gyerekei boldogságára koncentrál, akkor megtalálják saját boldogságukat. Viszont ha mindenki a sajátját keresi, akkor ott veszekedések lesznek.

ezt pedig Istentől jövő hivatásként éljük meg. Illetve az, hogy elhozzuk a templomba a házasságkötési szándékot, azt jelenti, hogy a házasság sokkal többről szól, mint hogy egy társat találjunk, ugyanis van ennek egy mélyen Istenben gyökerező valósága. Jézus mondja az apostoloknak az utolsó vacsoránál: Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. (vö. Jn 13,15) A házasság logikájához ez is hozzátartozik.

A negyedik gondolat összefoglalja az eddigieket:

A másik iránti tisztelet ágyaz meg a szeretetnek, amely lehet illékony, múlékony. De a tisztelet ott van, mert abból a dogmatikai igazságból indul ki, hogy a másik hasonlít Istenre és ezt tisztelem benne, ez pedig megmarad akkor is, ha a másik egy törvényszegő bűnöző. Tisztelem Istent benne, a hasonlóságot! Ez a család csodája is: megszületik a kisgyermek és hasonlít Istenre, ahogy a feleség, a férj, az unoka…

De vajon miben tudjuk ezt megragadni? Érdekes, hogy amikor Isten átadja Mózesnek a Tízparancsolatot, akkor a negyedik parancsolatban nem azt mondja, hogy szeressük a szüleinket, hanem azt: tiszteld apádat és anyádat, mert a tisztelet nélkül nem ér semmi erény a kapcsolatainkban.

Az ötödik igazság a derű. De ez nem egyszerűen optimizmust jelent, hiszen mennyi család van, ahol az egyik leszedálja a másikban az optimizmust. Ilyen lehet, amikor valaki beteg a családban vagy mély, belső sebek vannak a családban. A derű tehát nem optimizmus, hanem az, hogy tudjuk, Isten a családnak ajándékozta a lét legnagyobb valóságát, az életet. A családban van az élet forrása, belőle születik az élet, és nem csak biológiailag, hanem pszichológiailag, vallásosan él minden szempontból. Így a derű azt jelenti, hogy hozzáférünk ehhez a csaphoz, hogy legyen növekedés, legyenek távlataink. Azzal, hogy elhozza a jegyespár a házassági szándékát a templomba, egy nagy ajándékot kap: a közös életük túlmutat a síron és nem csak holtodiglan-holtomiglan, hanem azon túl is. A házasság egy szentség, amely az üdvözülésért van, hogy eljussunk a Mennyországba. Ez adja meg a derűt, hogy ez lehetséges!

A hatodik valóság a jelenlét, hogy jelen vagyunk egymásnak. Erről szól a házasság, ezért vagyunk család, amelyben ott a másik, aki jelenvaló, megszólítható. A szeretet igényli ezt a jelenlétet, nem csak fizikailag, hanem időben is, mert most szeretünk.

Hogy tegnap szerettünk-e, nem tudjuk, hogy holnap fogunk-e, nem tudjuk, ezért mindig most kell jelen lenni, nyitottnak, elérhetőnek és megszólíthatónak lenni.

A család tehát a jelennek a fészke. De a jelenlét azt is jelenti, hogy lehetünk önmagunk, hogy lehetnek őszinték a kapcsolataink. Amikor az ember rejtőzködővé válik, akkor elrejti az érzelmeit, például, amikor a munkahelyünkre megyünk, akkor olyan ruhát veszünk fel, ami elrejt belőlünk valamit, de otthon természetesek vagyunk, és ezt a természetességet nem visszük el máshova, ami természetes. Otthon viszont az őszinteség kötelez, így vagyunk jelen, ezt igénylik a többiek is!

A hetedik gondolat: mit jelent a családszentség, hogy lehetséges. Úgy, hogy amit otthonunknak nevezünk, az a családunk is. Mert

az otthon nem az a lakcím, ahova be vagyunk jelentve, nem egy helyrajzi szám, hanem az, ahol elfogadnak, szeretnek, ahol önmagunk vagyunk és nekünk is jelen vannak, ahol mi is szeretünk.