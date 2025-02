A döntőbe kerülésért küzdhetnek a magyar katolikus papok a hazai futsal-Európa-bajnokságon

Az első játéknap kezdetén latin nyelvű szentmisén vettek részt a játékosok, majd két helyszínre: a városi sportcsarnokba és a Szent László Katolikus Gimnáziumba mentek, ahol lejátszották három csoport- és egy rájátszásmeccsüket.

A torna nyitómérkőzésére a városi sportcsarnokban került sor, Albánia mérkőzött Szerbiával. A szerb csapat tagjai a soknemzetiségű nagybecskereki és szabadkai egyházmegyéből jöttek, így fordulhatott elő, hogy szerb nemzetiségű nem is játszott a csapatban, csak magyar, ruszin és horvát. A mérkőzést Albánia nyerte 4–1-re.

Magyarország–Bosznia-Hercegovina

A csoport második mérkőzésén lépett pályára először Magyarország, mégpedig az egyik legerősebb ellenféllel, a bosnyákokkal szemben. Már a mérkőzés fölvezetése is libabőrösre sikeredett, több száz kisvárdai és környékbeli iskolás és gimnazista fogadta tapssal, dobbal, dudával, táblákkal, zászlókkal, üdvrivalgással a piros-fehér-zöld színekben játszó hazaiakat. A mérkőzés óriási iramban zajlott, a zömében horvát nemzetiségű ferencesekből álló, professzionális szinten futballozó boszniai csapat föladta a leckét a magyaroknak, akik azonban nem ijedtek meg a balkáni óriásoktól, éppen ellenkezőleg: óriási lelkesedéssel veszélyeztették ellenfelük kapuját. Akárcsak a támadások, a védekezés is kifogástalan volt mindkét oldalon, különösen is kiemelkedett a mieink kapusa, Rockenbauer Barnabás, aki a lehetetlent is hárította minden alkalommal.

Másfél perccel a játékidő vége előtt Kocsis Dániel végezhetett veszélyes helyről szabadrúgást – a volt NB II.-es labdarúgó, már nyíregyházi lelkész – cseles megoldást választva a bosnyák védőre löbbölte a labdát, a visszapattanót az érkező Pásztor Richárd csengerújfalui görögkatolikus parókus erőből rúgta a kapuba – „fölrobbant” a stadion, vezetést szerzett Magyarország! Minden hátralévő másodperc óriási csatát és nyomást jelentett, a bosnyákok szemmel láthatóan nem nyugodtak bele a számukra váratlan eredménybe, ám ahogy a magyar szív, a magyar lábak is a helyükön voltak, fantasztikus győzelem született, Magyarország 1–0-ra győzte le Bosznia-Hercegovina csapatát.

Ausztria csapata 3–0-ra verte meg Koszovót, ám a mérkőzés nem emiatt lett emlékezetes: a koszovóiak egyik játékosa belefejelt a saját kapufájába, és egyből a földre esett. A játékosok ápolást kértek. A mentősök hosszú percekig ápolták a játékost, aki az első benyomással ellentétben súlyosabb sérülést szerzett, erősen vérzett a feje. A mozdulatlanul földön fekvő játékos mögött az osztrákok sportszerűen sorfalat álltak, hogy eltakarják őt a nézők elől. A mentősök végül kórházba szállították a szerencsétlenül járt játékost, aki azonban a röntgen után, ha méretes kötéssel is a fején, de délután visszatérhetett a csarnokba.

Az albán–bosnyák mérkőzés nem hozott meglepetést. Derekasan küzdöttek az albánok, ám a bosnyákok 5–0-ra nyertek ellenük.

Magyarország–Szerbia

A következő meccsen Szerbia volt Magyarország ellenfele. A szerb csapat tagjai a mérkőzés előtt egy címeres magyar zászlót helyeztek a kommentátorállásra, mely gesztust a közönség vastapssal jutalmazta. Noha sportszerű, mondhatni, baráti mérkőzésen csaptak össze a csapatok, a házigazda magyar válogatott a gólok szórásában már kevésbé volt barátságos, a harmadik percben már kétgólos előnyre tettek szert, a vége pedig 6–0 lett a mieinknek, a közönség legnagyobb örömére.

A Koszovó–Lengyelország mérkőzésen ízelítőt kaphattunk abból, ami a lengyeleket nyolcszoros bajnokká tette: a szélsebes, tűpontos, a szabályosság határait feszegető, dübörgő lengyel gőzmozdony könyörtelenül robogott át ellenfelén, és 11–0-val az idei torna legnagyobb gólkülönbségét állította be.

Magyarország–Albánia

Ismét Magyarországnak szurkolhatott a közönség kisvárdai lelátón, ezúttal Albánia csapata ellen. Az újabb magyar gólparádét az tette még különlegesebbé, hogy a csapat rangidőse, Veress Zoltán atya, aki az ezt megelőző tizenhat Európa-bajnokság mindegyikén betalált – ismét gólt tudott szerezni, rögtön kettőt, a végeredmény 5–0 a magyar papok csapatának.

A szerb–bosnyák délszláv párharc nem hozott izgalmakat, sem meglepetést, talán csak annyit, hogy a sárga-kékek hat gólnál megálltak, 6–0-ra állítva be a végeredményt.

Lengyelország Ausztria ellen is erődemonstrációt tartott, 8–0-ra verte meg nyugati szomszédainkat.

A csoportmeccsek végén biztossá vált, hogy Magyarország csoportelsőként várta a rájátszást, ami azt jelentette, hogy egyelőre elkerültük Lengyelországot.

A rájátszás első mérkőzésén a két albán csapat, Albánia és Koszovó játszott egymással élvezetes mérkőzést, amelyet végül Koszovó nyert 5–2-re. Ők játszhatnak csütörtökön a 9. helyért, Albánia pedig a 12. helyért.

Rájátszás Ausztria ellen

A magyar csapat következő mérkőzése óriási lehetőség elé állította a mieinket, hiszen győzelem esetén már az elődöntőben találhatták magukat. Ehhez Ausztriát kellett legyőzni, ami gyönyörű játékkal sikerült is: a 4–0 azt jelentette, hogy csütörtökön a legjobb négyben a döntőért mérkőzhet a magyar papi válogatott.

A városi sportcsarnok utolsó mérkőzése igazi szuperrangadó volt, Lengyelország csapott össze Bosznia-Hercegovinával. Bosznia először esett ki a csoportmeccseken (2–1), ők csütörtökön ismét az osztrákokkal küzdenek meg a rájátszásban.

A B és D csoport meccseiről, amelyek a gimnáziumban zajlottak, e bővebb összefoglalóban olvashatnak.

Folytatás csütörtökön

Folytatás a helyosztókkal a városi sportcsarnokban lesz február 13-án, csütörtökön 10 órától. A magyar csapat előreláthatólag 13.30-kor játssza az elődöntőt, melyre ezúttal is hívnak és várnak mindenkit. A bronzmeccs várhatóan 15.45-kor, a döntő 16.30-kor kezdődik. Az elődöntőket követően a tervek szerint 15 órakor gálamérkőzés is lesz, amelyen az All Star csapat mérkőzik meg a Kisvárdával. A belépés minden mérkőzésre ingyenes.

További fotók a futsal-EB Facebook-oldalán találhatók. Ugyanitt láthatók rövid videók arról, hogy az egyes csapatok a saját nyelvükön éneklik az Üdvözlégy Máriát a Pócsi Szűzanyának a máriapócsi kegyhelyen tett látogatásukkor.

Szöveg: Király András/Görögkatolikus Metropólia; Obbágy Lacus/Rozsályi Görögkatolikus Parókia

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye; Bródi-Szilágyi Icus/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Forrás: Görögkatolikus Metropólia

Magyar Kurír