A férfi és a nő, a házasság és a család értéke – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A podcastsorozat hetedik adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke az ember, a férfi és a nő, a család értékét, méltóságának kérdéskörét járja körül.

A főpásztor többek között bemutatja, a Szentírás tanítását az emberről, mit jelent, hogy Isten arcára és képmására teremti őt, hogy férfinak és nőnek alkotja meg. Majd rámutat az Ószövetség családfelfogására, Jézus kánai menyegzőn való részvételére és Szent Pál gazdag hasonlatára a házasság kapcsán.

A püspök megosztja emlékeit édesanyja és édesapja kapcsolatáról, és arról is beszél mit lehet és kell megtenni, ha egy család, különösen a házasság viharba kerül, miben és hogyan tud segíteni az Egyház. Végül Székely János két oltárra emelt házaspár Boldog Luigi és Maria Beltrame Quattrocchi, illetve Szent Louis és Zelie Martin példájáról is beszél.

A szeretet dallama podcast hetedik adását január 28-án, szerdán 7 órakor adja közre az MKPK Sajtóirodája; elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube- és Spotify-csatornáján.

Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült. A rádióban a podcast január 28-án, szerdán 11 órától hallgatható meg.

A következő résszel február február 11-én, szerdán jelentkezünk – témája az élet szentsége és méltósága az emberi élet kezdetén.

A korábbi adások visszanézhetők és -hallgathatók a Magyar Katolikus Egyház YouTube- és Spotify-csatornáján.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír