A fővárosba költözik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem piliscsabai része is

A vita jelentős részben arról szólt, hogy mekkora összeggel támogatja az állam az Egyházat a költözés kapcsán. Nacsa Lőrinc (KDNP) kiemelte: az egyházak társadalmi szerepvállalása óriási és megbecsülendő Magyarországon, stratégiai partnerként tekintenek rájuk. Kiemelte: az egyházak által folyatott oktatási tevékenység rendkívül magas színvonalú, és a szerepvállalásuk több területen folyamatosan nő. – Az egyetem egységes budapesti elhelyezése a versenyképességet, az oktatás színvonalának emelését szolgálja majd – hangsúlyozta.

Az LMP-s Keresztes László Lóránt azt is megkérdezte, hogy a nehezebb helyzetben lévő vidéki felsőoktatási intézmények is kaphatnak-e hasonló támogatást, ezzel is segítve az adott térséget. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára erre azt mondta: a magyar állam egy egyetemen szeretne segíteni, a földrajzi széttagoltságból fakadó hátrányokat elhárítani.

Ahogy azt korábban több orgánum megírta, a most megszavazott javaslat szerint új, józsefvárosi (Palotanegyed) épületeket kap a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) az államtól, cserébe pedig az állam ingyen megkapja az egyetem piliscsabai kampuszát.

Évekig eltarthat, amíg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem átköltözik azokba a budapesti ingatlanokba, amelyeket az állam felajánlott a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a piliscsabai kampuszért cserébe – mondta Tóth Tamás, a püspöki konferencia titkára még március elején a testület tavaszi tanácskozása után.

A belvárosi épületek között szerepel a Magyar Rádió egykori Bródy Sándor utcai épülete, két Pollack Mihály téri és egy Szentkirályi utcai épület – mondta a püspöki konferencia titkára. Hozzátette: a katolikus egyetemnek fontos a mielőbbi költözés, de az épületek átalakítására biztosan szükség lesz.

Évekbe telhet, mire az egyetemhez tartozó minden intézmény megtalálja a helyét – fogalmazott Tóth Tamás, aki hangsúlyozta azt is, hogy a csak részben üres ingatlanokból kiköltözők lakhatását is meg kell oldani.

Forrás: MTI

Fotó: Makovecz.hu

Magyar Kurír