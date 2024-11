A ghánai egyház tiltakozik az illegális aranybányászat ellen, nem fogad el ebből származó adományt

Emlékeztet ez a kenyai püspökök döntésére, akik nem sokkal korábban elutasították a kenyai államfő által adott adományokat.

Gyamfi püspök azt is bejelentette, hogy szankciókat vezetnek be azokkal szemben, akik ásványok illegális bányászatával foglalkoznak, különösen az arany kisüzemi bányászatát művelőkkel szemben. Ez a tevékenység nagyon súlyos károkat okoz a környezetnek és a lakosságnak.

„A szankciókat tovább szigorítjuk, egészen odáig, hogy ha a figyelmeztetésünket követően továbbra is folytatják ezt a romboló tevékenységet, akár a szentáldozást is megtagadhatjuk önöktől” – figyelmeztetett Gyamfi püspök. A püspöki kar elnöke ezután arra kérte az embereket, hogy jelentsék az illegális bányászati tevékenységeket, és vegyenek részt a természeti erőforrások védelmében.

„Az embereknek saját kezükbe kell venniük a sorsukat, hogy megvédjék a földjeiket, és nem szabad megengedniük, hogy távolról érkezők szennyezzék be a vizeiket” – mondta. Gyamfi püspök ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a helyi közösségek maguk is felelősek azért, ami a földjükön történik. „Talán a kormány az, aki szennyezi a vizet? Még a helyi közösségekben is vannak olyanok, akik apró bányákat működtetnek. Vagyis a kormánynak azért kellene intézkednie, hogy megmentsen minket saját magunktól… Nem, ez nem lehetséges.”

A ghánai püspöki konferencia régóta nyilvánosan felemeli hangját az illegális bányászat ellen, hangoztatja annak környezetre és az emberekre gyakorolt káros hatását. Októberben az accrai főegyházmegye a ghánai szerzetesi intézmények vezetőinek konferenciájával együttműködve támogatta a „környezetvédelmi imasétát”, amely azzal zárult, hogy átadtak egy petíciót az elnöki palotában, amely konkrét lépéseket követelt az illegális bányászat leállítására.

Forrás: Fides.org

Fotó: Ghana Catholic Bishops’ Conference / Facebook; Aciafrica.org

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír