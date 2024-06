A győri székesegyházról készült képekből nyílt kiállítás a Triangulum Galériában

Az ünnepélyes megnyitón Böcskei Győző kanonok, a győri Nagyboldogasszony-székesegyház esperes-plébánosa köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, hogy a székesegyház plébánosaként nap mint nap nyomon követhette a templom változásait és megújulását, melyet az templomba járó emberekkel együtt türelemmel várt, csodálta az egyre több részletében felbukkanó szépséget, majd elkészültében annak teljes pompáját.

„Egy fotón megjeleníteni Istent több kell, mint összpontosítás, több kell, mint biztos kéz, több kell, mint mesteri szakértelem, ehhez művészi lélek kell és a Teremtő Isten áldása, miként a 127. zsoltárban elhangzik: »Emberé a munka, Istené az áldás«” – hangsúlyozta a plébános. Az alkotóval kapcsolatban kiemelte, hogy Szabó Béla művészi látásmódja sokrétű, a fotográfia iránti szenvedélye minden egyes alkotásában tetten érhető, ezáltal tette láthatóvá a székesegyház láthatatlan titkait.

„Képein keresztül megelevenedik a fény és az árnyék játékossága, a sejtelmesség, amely az Úr házának titokzatos szépségét tükrözi. A székesegyház csodálatos építészeti részletei és művészeti értékei a fotókon keresztül új életre kelnek, megmutatva a hely varázslatos atmoszféráját, mely mindig is a hívők és a látogatók szívéhez szól” – emelte ki Böcskei Győző.

A megnyitón elhangzott: Szabó Béla a Győri Egyházmegye értékeit és kincseit több évtized óta fedezi fel és örökíti meg fényképezőgépével: nemcsak saját örömére, hanem sok-sok éve egyházmegyei felkérésre is. Így végig követhette az egyházmegye főtemplomának felújítását. Az elkészült fotókból a Triangulum Galéria falain egy, a szívéhez közel álló válogatás látható.

A felújítás folyamatáról és a csodálatosan megszépült székesegyházról igényes kiadvány is készült, melynek szerkesztője Nemes Gábor. A Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ intézményvezetője az alábbi gondolatokkal méltatta a tárlatot: „Az itt látható fényképek a maradandónak állítanak emléket. Egy ezeréves, folyton változó és átalakuló, de mégis az állandóságot képviselő épületről, a győri székesegyházról készültek. Szabó Béla – akinek saját bevallása szerint régi álma vált valóra azzal, amikor a székesegyház fotózására kapott felkérést.”

Majd hozzátette: „Amit itt látnak a kedves jelenlévők, azok az érzések, amelyeket a bazilika ódon falai a művészben keltettek. Szemünk elé tárulnak a középkor letűnt századainak kopott és töredékes voltukban is fenséges emlékei, a barokk színekben és aranyban pompázó, lendületes és szemkápráztató kavalkádjai: szentek, próféták, angyalok. Ezek a fotók megpróbálják visszaadni mindazt, amit a bazilika falai az évszázadok alatt magukba szívtak és az elmúlt évek felújítása révén talán minden eddiginél intenzívebben sugároztak felénk.”

Megnyitó beszédében az igazgató felhívta a figyelmet arra is, hogy a Káptalandomb fotótörténeti szempontból is különleges hely, hiszen röviddel a fotografálási módszer 1841-es szabadalmaztatását követően, 1847-ben Mayerhofer József győri kanonok készített magáról egy önarcképet. Továbbá a győri székesegyház első fotográfiái is Mayerhofer kanonoktól származnak, melyeket a Győri Egyházmegyei Gyűjteményi Központ őriz.

A kiállításmegnyitók hagyományának megfelelően az alkotó, Szabó Béla is megszólalt. A székesegyházzal kapcsolatban középiskolás emlékeit idézte fel, és örömének adott hangot, hogy a kötet megjelenésével több évtizedes álma várt valóra.

A megnyitó programját Kiss Gergő, a Richter János Szakgimnázium tanulójának orgonajátéka tette még emlékezetesebbé.

A tárlat június 30-ig mindennap megtekinthető, naponta 10–18 óra között, a Gutenberg tér 2. alatti Triangulum Galériában. Belépőjegy a Szent László Látogatóközpont recepcióján váltható.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye Sajtóiroda

