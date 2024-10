A hargitafürdői pálos kolostor épületére is voksolhatunk a Média Építészeti Díj közönségszavazásán

A díjátadó során az épületeket tervezőik mutatják majd be, ezt pontozza a zsűri. A fődíjat és a közönségszavazást egyszerre is meg lehet nyerni, nem zárja ki egymást a kettő, sőt a gálán az ott jelen lévő közönség még magát a prezentációt is pontozza, így a nyertes prezentáció különdíjat kap.

Bővebben a döntőbe került épületekről az Építészfórum szakportálon olvashatnak.

A hargitafürdői pálos kolostor épületét mi is támogathatjuk szavazatunkkal az „Épület” kategóriában.

A közönségdíj-szavazás menete:

A szavazás két lépcsőből áll. Első lépésben meg kell adni a megnyíló felületen az e-mail-címet (kétszer). Egy e-mail-címről csak egyszer lehet szavazni. Ezután a „küldés” gombra kattintva a rendszer küld egy linket a megadott címre. Ezen be kell lépni, ezután lehet a szavazatot leadni. Minden kategória minden pályázata képpel és névvel szerepel a szavazási felületen.

Kötelező minden tervet, épületet pontozni (szavazni); ha az egyik kimaradna, azt a rendszer jelzi. Nem kötelező a pontokat 1–10-ig egyenletesen szétosztani a jelöltek között, és lehet azonos pontokat is adni.

A szavazás során olvasóink figyelmébe ajánljuk az „Épített környezet” kategóriában a Magyar Pálos Renddel partnerségi viszonyban álló ROM Vándor program csákányospusztai helyszínét is.

Szavazni minden kategória esetén EZEN az online felületen lehet.

A díj, mely idén 20 éves, ma Magyarország egyik legjelentősebb építészeti díja.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend



