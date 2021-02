A házasság hete megnyitása egyházmegyéinkben

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

A debreceni székesegyházban a nyitó napon, február 7-én, vasárnap a szentmisék végén házaspárok tettek tanúságot életükről, majd az esti szentmise előtt a házastársak órájában csendes szentségimádáson adtak hálát egymásért, családjaikért.

A püspöki szentmise végén a 17 éve boldog házasságban élő Taizs Dénes akolitus és gyógypedagógus felesége, Anita tettek tanúságot.

Taizs Dénes bemutatta azokat a házasságot megalapozó alkalmakat, amelyeknek közös életüket köszönhetik. Később az együtt elvégzett Szentlélek-szeminárium fűzte még szorosabbra a szeretetük szálát. Egyik nyáron a felesége, Anita javaslatára részt vettek egy sérültekkel foglalkozó táborban. A speciális törődésben való közös részvétel még szorosabbra kovácsolta kapcsolatukat.

Anita folytatva férje gondolatait azt hangsúlyozta, hogy ezen közös élmények a kapcsolatukra, házasságukra nézve megalapozó és elmélyítő hatással bírtak. A házasságkötésük után a játékkal, sütés-főzéssel, esti imádkozásokkal eltöltött idő jellemzi hétköznapjaikat. Az esti imának mindketten családösszetartó erőt tulajdonítanak.

A szeretet folyamatos döntés a másik mellett – hangsúlyozta Anita. A nehézségekben mindig az együtt megélt élményekből merítenek erőt. A házasságot ápolni kell, mint a kertet, ha nem gondozzuk, akkor a gyom, a kísértés, az elégedetlenkedés egyre nagyobb teret nyerhet. Ezért nap mint nap Isten segítségét kérik ahhoz, hogy a kertjük, házasságuk virágozni és teremni tudjon.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

*

Pécsi Egyházmegye

Szentmisével, köszöntőkkel, tanúságtétellel és díjátadóval ünnepeltek a Pécsi Egyházmegyében február 6-án a házasság világnapja alkalmából.

Egy házasság soha nem egy emberről szól, hanem egy egész életen át egy párról, akik családot alapítanak – emelte ki homíliájában Bacsmai László mohácsi plébános. – A házasság hete mottója, „Ezerszer is igen!”, is arra utal, hogy nem csak egyszer kell kimondaniuk az igent a házaspároknak, mindennap ki kell mondani egymásnak. A házasság felbonthatatlan alapja az Ószövetségből forrásozik, amely kiegészül Jézus tanításával. Ahogy a csecsemő születésénél el kell vágni a köldökzsinórt, úgy a házasságra készülő fiataloknak is el kell vágniuk a köldökzsinórt a szüleiktől. Ennek a leválásnak meg kell történnie, különben nem lehet összekötni a férfi és a nő életét – hangsúlyozta a szónok.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

*

Szeged-Csanádi Egyházmegye

„Mikor a házasulandók kimondják az igent, akkor Krisztusra is igent mondanak, és Krisztus is igent mond rájuk és a szövetségükre, így jön létre a természetfeletti szeretetkapcsolat” – Kondé Lajos a szegedi dómban bemutatott szentmisével nyitotta meg a házasság hete programsorozatát február 7-én.

Kondé Lajos szentbeszéde az egymásnak kimondott igenről szólt. Mit jelent az első igen? Ki mondja ki? Mit ad az embernek, és miért kell újra és újra, ezerszer is megismételni?

A házasság hete első programja a „szerelmes kalandtúra” volt Szegeden. A vasárnapi ebédet követően folyamatosan érkeztek a párok a Dóm térre, hogy részt vegyenek a Szeged-Csanádi Egyházmegye CsaládKözPontja által szervezett, hét állomásból álló városi sétán.

Tudósításunk ITT olvasható.

*

Szombathelyi Egyházmegye

Közös imádságra gyűltek össze különböző felekezetek tagjai február 7-én délután a szombathelyi református templomban. A szeretet fontosságára és erejére emlékeztetett, majd megáldotta a résztvevőket Jakab Bálint református lelkész a Házasság Hete programsorozat helyi nyitóeseményén.

„A házasság ünnep, amin semmi nem változtat. Mindennap újra igent kell mondanunk a másikra, dolgoznunk kell a kapcsolatunkon, így hoz gyümölcsöt az az első, „nagybetűs” igen, amit annak idején kimondtunk. Ebben szeretnénk segíteni a párokat” – fogalmazott B. Markovits Eszter szervező, a Martineum Felnőttképző Akadémia felnőttképzési referense. Hozzátette: minden eddiginél több, 238 pár jelentkezett a Házas-Társas-Játékra, amely az együtt járás kezdeti időszakára emlékeztető feladatokkal, kalandokkal igyekszik minőségi időt csempészni a résztvevők hétköznapjaiba.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

*

Veszprémi Főegyházmegye

A református újtemplomban bemutatott istentisztelettel kezdődött meg február 7-én, vasárnap Veszprémben idén a házasság hete rendezvénysorozat.

A gyülekezetbe tartozó hétgyermekes Kinde Kálmán és Tünde tanúságtételét hallgathatták meg a jelenlevők – köztük Porga Gyula polgármester és felesége –, majd Závodi Zsuzsanna lelkész megáldotta a jelen levő házaspárokat.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Kovács Ágnes/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Trauttwein Éva/Magyar Kurír; Vaol.hu/Szombathelyi Egyházmegye; Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye; Pécsi Egyházmegye; Lambert Attila; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír