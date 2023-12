A Hezbollah és Izrael közötti összecsapások miatt több ezer keresztény elmenekült Dél-Libanonból

A dél-libanoni határ menti falvakban élő keresztények idén visszafogott karácsonyt ünnepeltek a Gázában zajló háború és annak libanoni tovább gyűrűzésének árnyékában. Az Izrael és a Hamász közötti háború október 7-i kirobbanása óta a Hezbollah, a libanoni síita fegyveres csoport és az izraeli hadsereg között szinte napi összecsapások vannak a határon, amelyek miatt a hírek szerint már 159 ember vesztette életét a libanoni oldalon, főleg a Hezbollah fegyveresei és a Hezbollah szövetséges csoportjainak tagjai, de legalább 17 civil is. Az elmúlt napokban tovább nőtt a félelem, hogy teljes körűvé válik a háború, miután az izraeli katonai erők megöltek hat Hezbollah-harcost, köztük Husszein Ibrahim Szalamét, akit Nasszerként is ismernek.

Bár az izraeli csapások a Hezbollah célpontjaira irányultak, amelyek többnyire síita területeken helyezkednek el, számos keresztény falu is károkat szenvedett, sok családot arra kényszerítve, hogy észak felé meneküljön. A Szükséget Szenvedő Egyház pápai jogú nemzetközi segélyszervezet adatai szerint Alma al-Shaab a leginkább sújtott település, ott 15 otthont romboltak le a rakéták. A bejrúti keresztény családok szállást kínáltak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült embereknek, de az ország más részein nincs hosszútávú szállás a menekülők számára, ezért a családok egy része azóta visszatért lerombolt otthonaikba.

Xavier Stephen Bisits, a Szükséget Szenvedő Egyház libanoni projektvezetője arról számolt be, hogy egyes mezőgazdasági területeket is támadás ért, ami sok, már elve szegény család megélhetését érinti. A projektvezető elmondta, hogy minden pap és szerzetes a falvakban maradt, hogy szolgálja azokat, akik túl idősek vagy gyengék ahhoz, hogy elmenjenek. Hozzátette, hogy türoszi maronita püspök a közelmúltban bombatámadás fenyegetése közepette mutatott be szentmisét Rmeich faluban. Türosz melkita püspöke is körútra indult, hogy meglátogassa a híveket a határ menti falvakban. „Ez a régió lakossága szilárd hitének és rugalmasságának bizonyítéka” – állapította meg Xavier Stephen Bisits.

Megerősítette, hogy sokan félnek a harcok eszkalálódásától, mert a jelenlegi konfliktus a az Izrael és a Hezbollah közötti 2006-os háború emlékeit idézi fel sokakban. A helyi vallási vezetők elmondták a Szükséget Szenvedő Egyház képviselőjének, hogy egy újabb háború komoly veszélyt jelentene a keresztény jelenlétre a térségben. A Szükséget Szenvedő Egyház segítséget nyújt: élelmiszercsomagokat, orvosi ellátást és az online oktatáshoz való hozzáférést biztosít a dél-libanoni katolikus iskolák tanulói számára.

A Hezbollah és az izraeli katonai erők közötti növekvő feszültség közepette karácsony napján Béchara Boutros Raï bíboros, maronita pátriárka ismét felhívást intézett, hogy Libanon maradjon semleges a konfliktusban. „Elutasítjuk a háború kiterjesztését a déli falvakra” – mondta a pátriárka karácsonyi homíliájában. „Libanon nem a háború, hanem a párbeszéd és a béke országa.”

Miközben elítélte a Gázában zajló erőszakot, Béchara Boutros Raï bíboros emlékeztetett arra, hogy a háború Libanonra való kiterjesztése ellentmond az ENSZ Biztonsági Tanácsa 1701. számú határozatának, amelyet az Izrael és a Hezbollah közötti 2006-os háború befejezése érdekében fogadtak el, valamint a 2012-es Baabda-nyilatkozatnak, amely aláhúzta Libanon semlegességét a közel-keleti régióban zajló eseményekkel kapcsolatban. „A semlegesség 1860 óta Libanon identitásának középpontjában áll, és politikailag semleges, mivel sem nem harcol, sem nem harcolnak ellene” – mutatott rá a maronita pátriárka.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír