A hit a kereséssel bontakozik ki – Húsvétvasárnap külhoni egyházmegyéinkben

Nagybecskereki Egyházmegye

A Nepomuki Szent János-székesegyházban Mirko Štefković megyéspüspök főcelebrálásával mutatták be a húsvéti ünnepi szentmisét.

Ez az ünnep az élet győzelmének napja, amikor Isten végérvényesen kinyilatkoztatja: az élet diadalmaskodik a halál fölött, a világosság ragyog a sötétségben – fogalmazott Mirko Štefković.



A mai evangéliumban hallottuk, hogy Mária Magdolna hajnalban a sírhoz sietett, amikor még sötét volt. Ez a sötétség az emberi szív útját is jelzi, amely keresi Istent. Az üres sír látványa azonban elindít egy utat: Péter és a szeretett tanítvány futnak, keresnek, belépnek, látnak… és végül megszületik a hit:

Látott és hitt.” Mennyire beszédes ez a kép! A hit gyakran így bontakozik ki bennünk: keresésből, kérdésekből, vágyakozásból.

Ahogyan közeledünk Krisztushoz, és belépünk az ő titkába, úgy nyílik meg előttünk a felismerés: ő él!

Jézus maga mondja: „Aki hisz bennem, annak örök élete van.” (Jn 6,47) Ez az örök élet már most jelen van bennünk, és formálja gondolatainkat, döntéseinket és kapcsolatainkat. Ez arra hív bennünket, hogy nap mint nap a feltámadás embereiként éljünk: imádságban, hűségben, megbocsátásban és szeretetben.

A húsvét nem emlékeztet bennünket, hanem meghív arra, hogy belépjünk ebbe a reménybe.

Ne maradjunk a küszöbön! Lépjünk be a feltámadás örömébe, és engedjük, hogy Krisztus élete átjárja a mi életünket is.

Forrás és fotó: Nagybecskereki Egyházmegye Facebook-oldala

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Húsvétvasárnap Böcskei László megyéspüspök mutatott be ünnepi szentmisét a nagyváradi Szent László-székesegyházban.

Beszédében rámutatott, hogy húsvét éjszakájának virrasztását a teremtés történetével kezdtük: Isten látta, hogy amit teremtett, az jó. Ez a történet folytatódik húsvét első napján is. A teremtés folytatása egy új teremtés, ami minket is hív, hogy az üres sírból új élet, új hit támadjon. Innen fakad a béke, amelyre a világ vár. Ennél a sírnál találjunk mi is új erőre, és hirdessük a világnak, hogy Jézus él.

A szertartáson közreműködött a székesegyház ének- és zenekara.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Szabadkai Egyházmegye

Húsvétvasárnap, Jézus feltámadásának ünnepén Fazekas Ferenc megyéspüspök vezette az ünnepi szentmisét a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban.

Ünnepi szentbeszédében a püspök kifejtette: A nagyheti szertartásokon részt véve, valamint meghallgatva Jézus szenvedésének történetét talán sokunkban megfogalmazódott meg a kérdés: miért nem avatkozott be az Isten? Miért engedte meg, hogy Jézust elfogják, elítéljék, súlyosan bántalmazzák és a kereszt hordozására kényszerítsék? Miért engedte meg a mennyei Atya, hogy Fiát, Jézus Krisztust keresztre feszítve megöljék? Miért nem mentette meg?

Valójában a Jóisten közbeavatkozik, csak nem úgy és nem akkor, amikor mi azt elképzeljük.

Ma, húsvétvasárnap ezt az isteni közbeavatkozást ünnepeljük: Isten feltámasztotta Jézust a halálból.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Vedran Jegić

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Krisztus feltámadt! Ma az Úr feltámadását ünnepeljük, és egyben az ő élő jelenlétét életünkben és közösségünkben. Ebben a szentmisében tudatosítsuk magunkban ezt a valóságot: a Feltámadott velem van, jelen van családomban, jelen van közöttünk. A kérdés az, hogy mi vajon vele vagyunk‑e, és valóban meg akarjuk‑e újítani azt az elhatározásunkat, hogy felismerjük a jelenlétét életünkben – mondta bevezetőjében Pál József Csaba temesvári megyéspüspök a húsvétvasárnapi ünnepi szentmisén, amelyet a temesvári Szent György‑székesegyházban mutatott be.

Román és magyar nyelven elmondott homíliájában a főpásztor egy személyes élményt is megosztott a hívekkel: „Néhány évvel ezelőtt a Szentföldön jártam. A legmélyebb benyomást azok a helyek tették rám, ahol Jézus szenvedett: az Olajfák hegye, az Agónia bazilika, a keresztút. A Szent Sír‑bazilikában rengeteg ember volt. A keresztút utcáin is nagy volt a tömeg, de kevesen voltak, akik valóban tudatosították magukban, hol járnak, kinek a nyomában lépkednek. Sokan kereskedtek, vásároltak, vagy egyéb látnivaló után kutattak. Arra gondoltam: vajon nem így volt‑e akkor is, amikor Jézus a Golgotára vezető úton vitte a keresztjét? Egyesek talán kíváncsiskodtak, mások valami szenzációt vártak, és voltak, akik ügyet sem vetettek rá. Őket nem érintette meg Jézus szeretete. Számukra Jézus halála nem jelentett semmit – és a feltámadása sem.

Ma is így van: a Feltámadott jelenléte egyeseket örömmel tölt el, másokat hidegen hagy.

Nekünk kell megtennünk a lépést; ha nem tesszük meg, ha nem veszünk részt, minden iránt közömbösek maradunk.”

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Kiemelt fotó: Lambert Attila

