A hit nem pusztán belső élmény, hanem engedelmes cselekvés – Szent Józsefet ünnepelték Nagybányán

Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök köszöntötte mindkét szentmise elején a meghívott főpásztorokat. A plébániáért, a családokért, a békéért kérte Szent József közbenjárását.

A román nyelvű szentmisében Böcskei László püspök Szent Józsefet a hit csendes, a készséges engedelmesség tanújaként mutatott be. A püspök emlékeztetett, hogy Ferenc pápa korábban azt mondta, a szentek segítik az életszentséget kereső híveket, hiszen a példájuk a bizonyíték arra, hogy ma is meg lehet élni az evangéliumot. Beszédében rámutatott: József hűségesen kitartott Isten terve mellett. Elfogadta helyzetét, gondoskodott Máriáról és a gyermekről, és azzal a meggyőződéssel élt, hogy szükség van rá.

Szent József nyitott volt arra, hogy meghallja Isten szavát

A beszéd hangsúlyos gondolata József „úton levése” volt: nyitottsága arra, hogy meghallja Isten szavát, és készsége arra, hogy elinduljon, amerre hívják.

Belső figyelme, „a szív fülének” érzékenysége teszi képessé arra, hogy felismerje az isteni üzenetet.

Ez a hallás engedelmességgé válik, amely konkrét döntésekben és élethelyzetek vállalásában mutatkozik meg – még akkor is, ha azok bizonytalanságot, idegenséget vagy nehézséget hoznak. József így válik a titok hordozójává, aki csendben, háttérben, hittel követi Isten útját.

A püspök arra bátorította a híveket, hogy saját életüket is zarándoklatként szemléljék. Zarándoknak lenni változást jelent, közeledést ahhoz az életszentséghez, amelyre Isten hívott minket – mondta a püspök.

Szent József életének titka nem más, mint a hit kalandja. Engedjük, hogy minket is magával ragadjon ez a kaland, és legyünk hűségesek

– buzdított Böcskei László püspök.

Szent József, a család védelmezője

A magyar nyelvű szentmise főcelebránsa, Német László bíboros prédikációjában a világ mai bizonytalan, sokszor félelmekkel teli helyzetéből indult ki, amelyet – Ferenc pápa szavaival – a „harmadik világháború” jellemez. Ezzel szemben a keresztény ember hivatása nem a félelem, hanem hogy hallgassa Isten szavát, aki a javunkat keresi és békét akar.

Szent József példája azt mutatja, hogy a hit nem pusztán belső élmény, hanem engedelmes cselekvés: József felébred álmából, és megteszi, amit Isten kér. Hite így válik láthatóvá,

hasonlóan Ábrahám hitéhez, aki a reménytelenség ellenére is bízott az isteni ígéretben.

A bíboros Szent Józsefet mint a család védelmezőjét mutatta be. Csendes jelenléte biztonságot jelentett, a mindennapok védelmét: nem szavakkal, hanem tettekkel vezette és oltalmazta Máriát és Jézust.

Német László kiemelte az apák felelősségét, különösen a hit továbbadásában, amelyben a férfiaknak ma is nagyobb szerepet kellene vállalniuk. Ugyanakkor többek között II. János Pál pápa és Ferenc pápa nyomán a bíboros a családon belüli szerepek rugalmasabb, szereteten és párbeszéden alapuló megélését hangsúlyozta, ahol a férfi és nő közösen hordozza a felelősséget.

Mária anyai szívvel anyai szeretetet adott át, József pedig Isten atyaságának földi megtestesítője, nem szavakban, hanem állhatatos gondoskodásban. A családi szeretet legtisztább formája az, amelynek forrása Isten maga – fogalmazott a bíboros.

A prédikáció végén arról szólt,

a család nem tökéletes emberek szövetsége, hanem azoké, akik képesek egymást elfogadni és hordozni.

József hűsége – még a meg nem értett isteni titkok közepette is – a mai családok számára is iránytű: nem a nagy szavak, hanem a csendes, kitartó szeretet tart meg.

Szent József példája arra hív, hogy „úgy szeressünk, ahogy ő szeretett: csendben, de teljes erővel”

– zárta homíliáját Német László bíboros.

Szöveg: Szász István Szilárd

Fotó: képernyőképek a szentmisék közvetítéséből

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír