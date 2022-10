A hitéleti tevékenység is felvételi pontot ér a Pázmányon – Interjú Szabó István rektorhelyettessel

Szabó Istvánt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) oktatási rektorhelyettesét kérdeztük a változásokról.

– Mi a célja a felvételi rendszer módosításának?

– Az eddigi rendszer országosan egységes volt. A változtatás célja, hogy a felsőoktatási intézmények nagyobb szerepet kapjanak a hallgatóik kiválasztásában, hatékonyabban tudják érvényesíteni a saját szempontjaikat.

– A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen milyen változások várhatók?

– Kezdem azzal, ami megmarad. A felvételi folyamán 500 pontot szerezhet a felvételiző, ebből négyszázat az eddigi rendszer szerint kell számolni. Amit a jogszabály mostanáig többletpontnak nevezett, az válik „intézményi ponttá”. Ez az a 100 pont, amiről a felsőoktatási intézmények mindenféle megkötöttség nélkül határoznak, maguk döntik el, hogy milyen szempontok szerint lehet elnyerni.

A felvételi tárgyak kiválasztásánál is mozgásteret kaptunk: szakonként bőséges listából válogathatjuk ki azt, amit elfogadunk (akár mindegyiket is), de szűkíthetjük is a felvételi tárgyak listáját.