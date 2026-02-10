A hűség szabadsága – Megkezdődött a házasság hete a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében is

„Ezt nem lehet kihagyni. Minden évben megszólít belőle egy új gondolat” – mondta az egyik résztvevő.

Idén a hűség szabadsága a házasság hete témája. A „Házaspárok útjának” tíz állomása összefoglalja mindazt, amiről elmélkedhetünk ezzel kapcsolatban.

„Az évek során talán eltávolodtunk: egymás mellett haladtunk, mint a vasúti sínpár, megszürkült a kapcsolatunk. Azt gondoljuk, ismerjük a társunkat, talán még jobban, mint ő saját magát. Valóban ismerjük? Tudjuk, hogy mostanában mi foglalkoztatja, milyen nehézségekkel küzd? Már nem vagyunk ugyanazok, mint amikor összeházasodtunk. Csak a szaporodó ráncait és ősz hajszálait vesszük észre, vagy azt is, miben gazdagodott az egyénisége?”

„Ha nem érezzük egymás nagyrabecsülését, elfogadását, nagy a veszély, hogy elvándorolunk a házasságunkból. Menekülhetünk a munkába, a közéletbe, a gyerekszobába vagy egy másik kapcsolatba. Ha egységünk széttörik, két csonka fél lesz belőle szilánkokkal, melyek gyermekeinknek is sebeket okoznak.”

„Újra és újra meghódítani a társunkat: ez az igazi kihívás. Dolgozni azon, hogy vonzónak, szeretetreméltónak tartson évek múlva is. Törődni vele, és érdeklődve meghallgatni, mi foglalkoztatja mostanában. Megajándékozni az időnkkel: egy esti séta, vacsora a régi kis vendéglőben, ahol a gyertyafényben minden új megvilágításba kerül, egy hétvége kettesben, apró figyelmességek, dicsérő szavak, együtt végzett munka. Gazdagok a tartalékaink, melyek megerősítik szövetségünket.”

„A hűség alapvetően nem csak azt jelenti, hogy nem csaljuk meg egymást. Az igazi hűség abban áll, hogy újra és újra felfedezzük egymást és visszahódítjuk első szerelmünket. Kérdezzük meg társunkat, mivel szerezhetnénk örömet neki!” (Házaspárok útja 34. és 35. o.)

Az utolsó állomásnál a résztvevők elhunyt szeretteikre emlékeztek, és imádkoztak értük, most különösen Zsatku Lászlóért, akinek feleségével együtt köszönhetők a sóstói „Házaspárok útja” állomásai, melyek valóban minden évben, minden életszakaszban újat adnak.

