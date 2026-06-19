A Jeruzsálemi Ortodox Patriarkátus tiltakozik egy egyházi ingatlan lefoglalása ellen

Kitekintő – 2026. június 19., péntek | 20:30
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„Törvénytelen és jogtalan eltulajdonítás”, amely „veszélyes precedenst teremt” – így jellemezte a Jeruzsálemi Ortodox Patriarkátus azt az akciót, amely során az izraeli hatóságok június 15-én kisajátítottak egy ingatlant a megszállt Kelet-Jeruzsálemben található Szilván negyedben, a Szent Onufriosz-kolostor szomszédságában.

A Jeruzsálemi Ortodox Patriarkátus június 17-én közzétett nyilatkozatában mély aggodalmának adott hangot „az izraeli hatóságok 2026. június 15-i razziája és jogtalan földkisajátítása miatt, amelyet egy szilváni egyházi ingatlan kárára követtek el”.

„Az akció során – áll a közleményben – a patriarkátus területileg illetékes képviselőjét erőszakkal elvitték a helyszínről.

Eszközeit elkobozták, a fákat kitépték, a birtokot pedig körbekerítették és kapukkal lezárták.”

A patriarkátus szerint „ez az akció egy egyházi tulajdon jogtalan kisajátítása Jeruzsálem szívében”.

„A patriarkátus kijelenti, hogy a hivatalos nyilvántartásokban a nevére bejegyzett, 29985-ös blokk 6-os számú parcellája az ősi Szent Onufriosz-kolostor mellett fekszik, és kiemelkedő történelmi, régészeti, valamint vallási értékkel bír. Emiatt határozottan visszautasítja az éppen az akció napján kiadott hatósági nyilatkozatot, amely a beavatkozást egy régészeti jelentőségű »állami földterület visszaszerzéseként« írja le” – folytatódik a közlemény.

A Fides hírügynökséghez eljuttatott nyilatkozat szövege hozzáfűzi: „A patriarkátus hangsúlyozza, hogy ennek a keresztény örökségként számon tartott és vallási jelentőséggel bíró egyházi magáningatlannak a lefoglalása veszélyes precedenst teremt az egyház jogaira nézve Jeruzsálemben. Kiemeli továbbá, hogy a zöldfelületek karbantartásáról szóló, 2019. április 18-án kiadott és 2024 áprilisában lejárt önkormányzati rendeletre való hivatkozás semmilyen jogalapot nem biztosít a fák kitépésére, a törvényes gondnok eltávolítására, az egyházi földek körülkerítésére vagy arra, hogy megfosszák a patriarkátust a saját tulajdonához való hozzáféréstől.”

A nyilatkozat végén „növekvő aggodalmukat” fejezik ki amiatt, hogy a szilváni események „egy olyan támadássorozatba illeszkednek, amely a szentföldi őshonos keresztény jelenlét gyengítésére irányul”.

A patriarkátus emellett felhívja a figyelmet a keresztények és az istentiszteleti helyek elleni támadások megszaporodására,

elítélve az „elfogadhatatlan nemzetközi toleranciát”.

A közleményben idézett adatok szerint

2024-ben 111 támadást vagy erőszakos cselekményt regisztráltak papok, szerzetesnők, hívők és keresztény közösségek ellen, amelyek közül 35 közvetlenül templomok, kolostorok és vallási szimbólumok ellen irányult.

Forrás: Fides

Fotó: AFP

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

#háború #Szentföld

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