A jó keresztény film Krisztushoz vezeti az embereket – Elkezdődtek a keresztény filmnapok

A megjelenteket Zsuffa Tünde író, az est háziasszonya köszöntötte, kiemelve: a kilencedik keresztény filmnapokon kilenc filmet láthatnak az érdeklődők.

A három napon az érdekes kerekasztal-beszélgetések mellett a filmvásznon találkozhatunk kedvenc szentjeinkkel.

Aznap például Abel Ferrara rendezésében ott volt velük a fiatal Pio atya. Sok film készült már róla, de az alkotók mindig a csodák embereként, a stigmatizált szentként ábrázolták őt. Ferrara filmjében viszont Pio atya éppen hogy csak megkezdi szerzetesi életét, az első világháború után vagyunk közvetlenül, a helyzet szinte ugyanaz, mint ma: valahol a világban háború dúl, jönnek a választások, amelyek azt a kis falut, San Giovanni Rotondót és az országot társadalmilag kettétörik.

Zsuffa Tünde idézte Ferenc pápát: a háború és a hadüzenet az emberi szívekben kezdődik. Az est háziasszonya hozzáfűzte: ezért mindannyian felelősek vagyunk a béke megőrzéséért. A szívünkben kell letennünk a fegyvert, és óvni, megteremteni a békét, hiszen a mai világban rengeteg ember hal meg, és mindig ugyanaz a háború magja: az irigység, a féltékenység, a kapzsiság, a hatalom mindenáron való megszerzésének a vágya.

Üdvözölte a közönséget Fedor Tibor, a Miniszterelnökség főosztályvezetője. Leszögezte: a kereszténység és tágabb értelemben véve a zsidó-keresztény vallás nélkül nincs európai kultúra. Épületben, képben és szoborban, versben, prózában, zenében, valamint a filmvásznon is a keresztény hit és vallás számtalan módon formálta, formálja kultúránkat. A kereszténység nem csupán az egyes embert védi szellemileg és lelkileg, de közösséget és kultúrát is épít. Európát és hazánkat is a kereszténység tette naggyá. Az egyházak fontos küldetése, hogy a hit mellett a kultúra nyelvén is hirdessék azt, amit az Újszövetség evangéliumnak, örömhírnek nevez. A keresztény irodalom szükségszerűen a Biblián alapszik, abból merít ihletet, ahhoz próbál hozzátenni, immár kétezer éve.

Ugyanakkor örömteli, hogy ez a rendezvény a könyvek mellett a keresztény filmeket is közvetíteni szándékozik. A filmek népszerűsége mára meghaladta a könyvekét. Ezért különösen fontos, hogy a filmeket ne silányítsuk le kizárólag az öncélú szórakozás szintjére, amelyek adott esetben erkölcsromboló hatásúak is lehetnek, hanem próbáljuk azokat keresztény tartalommal is megtölteni, és így hatni azokra is, akiket a kereszténység még más módon nem tudott elérni.

Ez az esemény hiánypótló eszköz lehet a kezünkben, nagyszerű alkalom a kereszténység közvetítésére.

„A magokat ezáltal is el lehet hinteni, amelyek aztán termőre fordulhatnak és bő termést hozhatnak” – mondta beszédében a Miniszterelnökség főosztályvezetője.

Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök ünnepi beszédében idézte a rendezvény mottóját – „Békességet hagyok rátok!” – és kifejtette: három kapcsolaton múlik, hogy van-e béke a világunkban, vagy nincs. Az első a saját magunkkal való kapcsolat: békességben vagyunk-e önmagunkkal? Jaj annak, akit én úgy szeretek, mint magamat! – idézett egy tizenhét éves lányt a püspök, elismerve: nem is olyan könnyű magunkat szeretni, de az önszeretet helyes módja az alázat, ez pedig a valósággal való harmónia. Tisztában vagyok az erényeimmel, gyengeségeimmel, és így szeretem azt az embert, akinek Isten megalkotott, és persze egy életen át törekszem önmagam jobbításán. Meg kell találnom azt a szerepet, amelyre Isten kiválasztott, és azt mindvégig játszani.

A második kapcsolat a másik emberrel való kapcsolatom. Jézus szavai szerint ez nagyon egyszerű: amit szeretnél, hogy veled tegyenek, te is azt tedd másnak. Békességet hagyok rátok”, mondta Jézus és ez azt jelenti: ha aszerint élsz, amit én tanítottam neked, akkor megkapod hozzá ezt a békességet. Ha másokért élünk, akkor ez a béke megterem bennünk.

A harmadik az Istennel való kapcsolat. Kornél atya szerint sokan megtapasztalhatjuk: a szentgyónás után könnyebb békében élnünk másokkal. Meggyőződése: ha az emberek naponta csak tíz percre csendben leülnének, átgondolni az életüket, béke lenne a világon. Ha ezt tennénk, rendbe jönnénk önmagunkkal, embertársainkkal, Istennel. Hallhattuk, hogy a szívben kezdődik minden háború. Ha a szívben béke van, akkor a világban is béke van. Ha gondom van valakivel, nézzem meg először, hogy velem minden rendben van-e, vagy az istenkapcsolatommal.

Az a békesség, amit Isten ad a szívünkbe – és ami Szent Pál szerint minden értelmet meghalad – betöltheti azt a kört, amiben éppen vagyunk, családban, barátok között, a társadalomban, nemzetek között, és ezért nekünk mindannyunknak tenni kell.

Fábry Kornél leszögezte: szellemi harcban élünk, és nagyon jól tudjuk, ki az igazi ellenségünk. Ugyancsak Pál apostol mondta: mi nem a test és a vér ellen küzdünk, hanem szellemi hatalmasságok és fejedelmességek ellen – akik felhasználhatnak embercsoportokat, hogy az ő céljaikat szolgálják. „Mi viszont arra kaptunk meghívást, hogy Isten országát építsük, ami nem más, mint igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben, és egyetlenegy fegyverünk van, az imádság” – mondta a püspök, hozzátéve: sokan mondják, hogy a sátán nagyon bátor, ám ha térden állva imádkozó keresztényt lát, remegve menekül. Jézus őt már egyszer legyőzte, így nekünk, Krisztushoz tartozó keresztényeknek nincs mitől félnünk, hozhat a jövő bármit, a mi hazánk a mennyben van és örökké tart. Addig viszont itt a földön mindent meg kell tennünk azért, hogy „béke legyen önmagunkkal, a másik emberrel, Istennel, időt kell szánnunk magunkra, a másik emberre és Istenre”.

Köszöntötte a megjelenteket Torgyán Attila, a Keresztény Film- és Könyvnapok megálmodója és rendezvényigazgatója, az Etalon Kft. alapítója, jelenleg is ügyvezető igazgatója. Az Etalon az elmúlt tizenhét évben több mint százötven keresztény szellemiségű filmet, illetve huszonöt-harminc könyvet adott ki.

Torgyán Attila köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették és segítik őt abban, hogy létrejöhetett ez a rendezvény, mindenekelőtt a legnagyobb támogatónak, a Jóistennek. Az Etalon Film vezetője egyetértőleg utalt Fábry Kornél szavaira: azért, hogy növekedjen bennünk a békesség, mindnyájan felelősek vagyunk. Mi is részt veszünk abban a hatalmas szellemi harcban, ami zajlik a világban, és akkor tesszük a legtöbbet a békéért, ha először önmagunkban teremtünk békét.

A Jóisten úgy akarta, hogy a keresztény film eszköz legyen, hogy rajta keresztül elősegítsük a békesség növekedését a világban.”

Torgyán Attila emlékeztetett rá: a kultúra három alappillére a tudomány, a művészet és a vallás. A jó keresztény filmben ott van a tudomány, a legmodernebb technikai háttér áll mögötte. Jelen van a komplex művészet, a filmben sokféle művészeti ág egyesül. És természetesen megjelenik benne a hit, a vallás: Istenhez, Krisztushoz vezeti az embereket. Ez hatalmas lehetőség, és ez az Etalon Film egyértelmű küldetése.

A megnyitóünnepségen közreműködött Rajkai Zoltán színművész; Vukovich Edit, a Mátyás templom szólistája; Jordanov Enikő operaénekes és Almásy László Attila orgonaművész.

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír