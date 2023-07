A jubiláló Szent Zotikosz intézmény gyermekeinek szerveztek élményteli napot Abaújszántón

A program a harmadik imaóra elimádkozásával kezdődött, melyet Orosz Atanáz megyéspüspök és Tyukodi Attila atya, a fenntartó képviselője végeztek.

A közös imádság után, melyben a Szentlelket hívták segítségül az egész program sikeres megvalósításához, először Atanáz püspök köszöntötte a résztvevőket. A püspök elmondta, hogy alig egy héttel korábban, az intézmény sportnapján vett részt, ahol a csapatok egymással küzdve versenyeztek, most azonban eggyé kovácsolja őket ez a mai ünnep. Külön kiemelte, hogy immár tízéves az intézmény, ezért köszöntője végén külön üdvözölte az intézménnyel egyidős, tízéves gyerekeket is. Ezután Ivancsóné Hajas Ágnes, az intézmény igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, elsősorban a gyermekeket, a nap főszereplőit, akiket arra biztatott, hogy merjenek álmodni. Emellett a felnőtteket is üdvözölte, és megköszönte a gyermekeknek nyújtott segítségüket abban, hogy az álmaikat valóra is válthassák.

A rendezvényen Berei Ágnes szakmai igazgatóhelyettes asszony konferált. A köszöntők után egy kis bevezető műsor oldotta tovább a hangulatot: Fóris Mirella gyereknapi szavalata után a hernádvécsei Zsák meg a Foltja együttes adott elő több közismert dicsőítő dalt. Majd az Abaúji Szakmai Egység dolgozóiból és gyermekeiből álló válogatott csapat adta elő a méltán népszerű musicalből , a Pál utcai fiúkból ismert Mi vagyunk a Grund című dalt.

Az előadások után az évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyerekeket jutalmazták; a nevelőszülői hálózatból huszonnyolcat, míg a lakásotthonokból tizenkettőt.

Az ezt követő szabad programok idén olyan színesre sikerültek, hogy senki sem unatkozhatott. Voltak klasszikus gyermeknapi játékos tevékenységek, mint például a lufihajtogatás, ugrálóvár, lovaglási lehetőség, de volt darus tűzoltóautó és közlekedésrendészeti bemutató is. Kint volt a Magyar Vöröskereszt is, az úgynevezett szociális sátorban vérnyomást, vércukorszintet és testzsírt is lehetett mérni, és volt itt gyógytornász és védőnő is. A rendezvényszervezők célja volt az is, hogy a gyermekek olyan szakmákkal is megismerkedhessenek, amelyek akár egy életre szóló hivatás lehetőségét kínálhatják számukra. Továbbá egy futball freestyle bemutató is színesítette a gyermeknapi programot, melyet Szabados Ádám magyar bajnok és Guiness-rekorder freestyle-os adott elő, később pedig a bemutatóban látott trükköket be is gyakorolhatták az arra érdeklődő gyerekek.

A teljesség igénye nélkül volt még kisállatsimogató, csillámtetoválásos arcfestés, táncház, lézerharc, valamint zumba, azaz zenés táncóra is. A résztvevők alkoholmentes koktélt, szörpöt, vattacukrot kóstolhattak. Majd a közös ebéd után jégkrém következett. A délután további részében újabb sportos játékok vártak a gyerekekre, mint például kötélhúzás, asztalitenisz, zsákbafutás, kapura rúgás és még hosszan lehetne sorolni a számtalan lehetőséget. Mindeközben a mátészalkai Karaván együttes zenélt, akiknek az énekeibe többen be is kapcsolódtak. Az együttes tagjai az előadás után közös táncházi lehetőséget biztosítottak a gyerekeknek, fiataloknak.

A nap sztárvendége a Happy Gang és Happy Gang együttes volt, akiket gyerekek és felnőttek egyaránt vártak, és akik szintén fergeteges hangulatot biztosítottak a rendezvényen.

Ez a hosszas felsorolás is mutatja azt, hogy csakis az unatkozhatott ezen a napon, aki el sem jött. Több résztvevő gyermek, nevelőszülő, de még a szervezők is úgy látták, hogy ez volt az elmúlt évek legjobb gyereknapja, méltó az intézmény születésének tízéves évfordulójához.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír