A Katolikus Szeretetszolgálat az eucharisztikus kongresszuson

A szervezet intézményeinek minden lakója és dolgozója számára kiemelkedő élmény volt a kongresszus hetében a tiszaalpári Pax Otthonban megrendezett Tevékeny Élet Fesztivál; a résztvevők egymásnak előadott produkciói sorában a székesfehérvári Országos Papi Otthon férfikara a NEK himnuszát adta elő.

A Katolikus Szeretetszolgálat intézményeiből mintegy százan vettek részt a Budapesten, a Hősök terén Ferenc pápa által bemutatott záró szentmisén.

A Margitszigeten tartott családi napon óriási sikere volt a szeretetszolgálat tevékenységét bemutató sátornak: családok apraja-nagyja szívesen vett részt a játékokban, beszélgetésekben. Megtisztelő volt Székely János püspök és Herczegh Anita, a köztársasági elnök feleségének látogatása, akik a szervezet jelenlegi helyzetéről, tevékenységéről érdeklődtek. Felkereste a sátrat Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára is.

Az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthonban a lakók és a gondozók bekapcsolódtak a televíziós közvetítésekbe. A szombati szentmisén és a fáklyás körmeneten az intézmény három lakója és hét munkatársa személyesen is részt tudott venni; a vasárnapi szentmisén nyolc munkatárs volt jelen. Az otthon lakói felajánlották imáikat a Katolikus Egyház megújulásáért, és minden ember megtéréséért és üdvösségéért.

A Zárdakert Otthon lakói közösen imádkoztak az eucharisztikus kongresszusért. Bibliakörön beszéltek az esemény jelentőségéről. Az intézmény egy 90 év feletti lakója az 1938-as kongresszusról mesélt, melyen tízéves gyermekként volt jelen. Többen is követték rádión vagy televízión az eseményeket; az egyik gondozási egységben érdeklődve hallgatták az idősek A reménység oszlopa hangjáték-sorozatot. A heti szentmisén is megemlékeztek a kongresszusról.

A solymári Szent József Otthon lakóinak kora és egészségi állapota nem tette lehetővé a személyes részvételt a kongresszuson, ezért a NEK hetében különösen nagy hangsúlyt kapott az elmélkedés lehetősége, a lelki gazdagodás. Együtt kísérték figyelemmel a televíziós közvetítéseket; közös imádkozással, szentmisével, csoportos elmélkedéssel és kézműves-foglalkozással egészítették ki programjaikat.

A székesfehérvári Országos Papi Otthon lakói a NEK hetében minden szentmise végén elénekelték a kongresszus himnuszát; beszélgetésekkel és együtt vagy egyénileg hallgatott közvetítésekkel kapcsolódtak be a programokba.

A lajosmizsei Szent Lajos Otthonban a szentmise-közvetítések figyelemmel kísérése és a közös imádkozások mellett Szabó Kálmán bácsi olvasott fel a Szentírásból lakótársainak.

A jászberényi Szent Klára Otthon lakói is az együtt megtekintett közvetítések által kapcsolódtak be a NEK programjaiba; az ott dolgozó munkatársak közül a Hungexpón és a záró szentmisén is részt vett egy kisebb küldöttség. A katolikus média írásai, beszámolói is fontos szerepet játszottak abban, hogy lelkileg minél mélyebben meg tudják élni ezt a különleges hetet.

A parádi Szent Ottilia Otthonból hárman vettek részt a kongresszus egyik napján, négyen pedig a záró szentmisén. Roland atya vezetésével közös imádságot mondtak a kongresszusért. A mentálhigiénés csoportfoglalkozásokon és beszélgetéseken is a NEK, valamint a Szentatya látogatása volt a téma.

A csákvári Szent Vince Otthon dolgozói több alkalommal is be tudtak kapcsolódni a programokba: jelen voltak a Hungexpón, az Erkel Színházban is; a Hősök terén tartott szentmisén is részt vehettek. Az intézmény lakói együtt nézték meg a NEK nyitó és záró szentmiséjét.

A máriaremetei Szent XXIII. János Otthonban, valamint a Gizella Házban a mentálhigiénés foglalkozások, a beszélgetések és imák témája is a NEK programjai és az esemény jelentősége volt. Lambert Zoltán atya a szentmiséken beszélt a híveknek az eucharisztikus kongresszusról. Személyes részvételt is szerveztek a szentmisékre és a gyertyás körmenetre. A lakók a házban kihelyezett tájékoztatók és szórólapok segítségével pontosan tudták követni a különböző programok közvetítéseit.

A tiszaalpári Pax Otthonban Ágota nővér segítségével szerveztek elmélkedéseket a lakóknak arról, hogy a mindennapokban is megéljék az Oltáriszentséggel való kapcsolatukat; a közös ima és a szentáldozás kapcsán meglássák egymásban Krisztust; örüljenek egymásnak, legyenek türelmesek, toleránsak egymással, türelemmel hordozzák egymás és saját gyengeségüket, és hálás lelkülettel éljék a mindennapjaikat. Imahátteret is biztosítottak a kongresszus gyümölcseiért; a közvetítések, a NEK imázsfilmje és a Farkas atya emlékeiről szóló film segítségével gondolatébresztő beszélgetéseket tartottak.

Forrás és fotó: szeretetszolgalat.hu



Magyar Kurír