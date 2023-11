A katolikusoknak továbbra is tilos csatlakozniuk a szabadkőműves páholyokhoz

A Victor Fernandéz prefektus aláírásával ellátott és Ferenc pápa által jóváhagyott válaszban a dikasztérium megerősíti: a katolikusok számára továbbra is tilos csatlakozni a szabadkőműves társaságokhoz. A Hittani Dikasztérium Julito Cortes dumaguetei megyéspüspök kérésére fejtette ki álláspontját, miután a főpásztor aggodalmának adott hangot az egyházmegyéjében kialakult helyzet miatt. Egyre nő ugyanis ott azoknak a híveknek a száma, akik beléptek a szabadkőműves páholyokba. A megyéspüspök a Vatikánhoz fordult, hogy megfelelően tudjon szembenézni a jelenséggel, mind lelkipásztori, mind pedig doktrinális téren.

Válaszában a dikasztérium a Fülöp-szigeteki Püspöki Konferenciát is bevonja, mivel fontosnak tartja a főpásztorok összehangolt fellépését két szempontból. Egyrészt doktrinális szinten, amivel kapcsolatban leszögezik: tilos a hívő számára a szabadkőművességben való aktív tagság, mivel összeférhetetlenség áll fenn a katolikus tanítás és a szabadkőművesség között – ahogy ezt a Hittani Kongregáció 1983-as nyilatkozata kimondja, illetve amit a Fülöp-szigeteki Püspöki Konferencia 2003-ban kiadott irányelvei is megerősítenek. Ezért tehát mindazok, akik formálisan és tudatosan szabadkőműves páholyok tagjai, és magukévá tették a szabadkőműves elveket, a dikasztérium nyilatkozatának előírásai alá esnek. Ezek a rendelkezések vonatkoznak azokra az egyházi személyekre is, akik csatlakoztak a szabadkőművességhez.

A másik szempont lelkipásztori jellegű. Ezzel kapcsolatban a Hittani Dikasztérium azt javasolja a Fülöp-szigeteki püspököknek, hogy minden plébánián tartsanak hitoktatást, magyarázzák el az okokat, miért nem egyeztethető össze egymással a katolikus hit és a szabadkőművesség. Az ázsiai főpásztorokat végül arra szólítják fel, hogy mérlegeljék nyilvános megszólalás lehetőségét ez ügyben.

Az 1983-as nyilatkozatot az új kánonjogi kódex hatályba lépése előtt tették közzé, amiből hiányzott a szabadkőművesség nyílt elítélése, tagjainak kiközösítése, amit a régi kánonjogi kódex tartalmazott. Ezt egyesek elégedetten, mások nyugtalanul fogadták. A nyilatkozat, amelyet Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció akkori prefektusa és Jérôme Hamer, akkori titkár írt alá, valamint II. János Pál pápa jóváhagyott, úgy fogalmazott, hogy az a hívő, akit bevesznek tagként szabadkőműves társaságba, súlyos bűn állapotában van.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír