A keleti keresztény egyházak szeretnék felélénkíteni a káld Ur városának vallási turizmusát

A keresztény vezetők látogatására Ur városában az ad alkalmat, hogy Bászra patriarkátusi exarchája, Antonius Firas Mundher Dardar szír katolikus püspök ünnepélyesen hivatalába lép. A szertartást Bászrában tartják május 7-én, jelen lesz a szír katolikusok antiochiai pátriárkája, III. Ignác József Junan is.

Másnap, szombaton látogatnak el a bászrai exarcha beiktatásán jelen lévő egyházi méltóságok Ur városába, hogy együtt imádkozzanak Ábrahám lakhelyénél. Az Ankawa.com honlap tájékoztatása szerint az egyházi elöljárók delegációjának látogatása – amelyet a helyi és az országos hatóságok is támogatnak – erősíteni akarja azt a szándékot, hogy a káld Ur városának térségét zarándokok kedvelt célpontjává tegyék, miután az üdvtörténet oly kulcsfontosságú helye az egyik célpontja volt Ferenc pápa történelmi jelentőségű iraki látogatásának (március 5–8.).

Ur városa – mint vallási és régészeti központ – és az egész Dzi Kár kormányzóság turizmusának fellendítése már korábban is téma volt a vallási vezetők, a helyi és országos hatóságok képviselőinek megbeszélésein, melyek során arról is szó esett, hogy nagyobb figyelmet és több forrást kell fordítani a turizmusra. Dzi Kár ősi leleteinek felügyelősége már vizsgálta annak lehetőségét, hogy civil és nemzetközi szervezeteket vonjon be partnerként azokba a projektekbe, amelyek az ősi Ur városa körüli turisztikai célú infrastruktúra fejlesztését tűzik ki célul.

Ábrahám háza kétségkívül vonzerőt jelenthet a vallási turizmus számára. Az Ankawa.org portál emlékeztet arra is, milyen kijelentéseket tett Fuad Mohammed Husszein iraki külügyminiszter, akit május 3-án fogadott Ferenc pápa a Vatikánban. Hangsúlyozta az iraki régészeti lelőhelyek gondozásának és fellendítésének szükségességét, külföldi társaságokat, vállalatokat is bevonva az építkezésbe és a helyszínek fenntartásába. Így tudnák biztosítani, hogy ezek a területek valóban nagy turisztikai vonzerőt képviseljenek.

Az iraki keresztények legnagyobb zarándoklata az utóbbi években akkor volt, amikor 2016 áprilisában mintegy 200 ezer bagdadi káld hívő érkezett Urba. A Baszilio Jaldo káld püspök és hét pap által vezetett keresztény zarándokok különböző bagdadi közösségekhez, plébániákhoz tartoztak, és mindannyiuk számára meghatározó élmény volt ez a lelkiségi út az irgalmasság szentévében. Eucharisztikus liturgiát is tartottak a régészeti lelőhelyen, nem messze a sumer zikkurattól, az Ábrahám lakhelye emlékére felállított sátor alatt.

Fordította: Thullner Zsuzsanna

Forrás: Fides

Fotó: Agensir

Magyar Kurír