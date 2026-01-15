A keresztség élethosszig tartó meghívás – Házmegáldást ünnepeltek a Pápai Magyar Egyházi Intézetben

Az ünnepi eseményen jelen volt Kveck Péter szentszéki magyar nagykövet és felesége; továbbá Berényi László, a Római Magyar Akadémia megbízott igazgatója, valamint az intézetben lakó munkatársak.
Törő András szentbeszédében kiemelte: Urunk megkeresztelkedése meglepő jelenet: Jézus beáll a sorba a bűnbánók közé, nem kívül marad, nem kivételt kér, pedig nincs szüksége a keresztségre.
Ez az ünnep Isten alázatáról szól: aki nem felülről irányítja az ember történetét, hanem belelép abba; nem magyarázza a szenvedést, hanem osztozik benne.
Nem megkerüli az emberi életet, hanem végigjárja. Jézus ezzel megmutatja: ahol az ember van – ott akar lenni Isten is.
„Megnyílt az ég” – fordulópont következik be az emberiség történetében, a bűn ugyanis addig elzárta az eget, a félelem és a távolság falat emelt Isten és ember közé. Most azonban újra kapcsolat születik.
A Jordán partján jelen van a teljes Szentháromság: az Atya hangja megszólal, a Fiú alámerül, a Lélek leszáll. Ez azt üzeni: Isten nem hallgat, nem távoli, nem közömbös.
Az ég megnyílása azt jelenti, hogy az életünk nem egy zárt rendszer. Van, aki beleszól, felemel, megerősít.
A mi keresztségünk is erről szól: nem minden probléma oldódik meg azonnal, de az ég nem zárul be többé fölöttünk.
Jézus a megkeresztelkedés előtt nem tett csodát, nem tanított, nem gyógyított, mégis kimondatik fölötte a szeretet szava. Ez a mi keresztségünk titka is:
nem teljesítmény alapján vagyunk Isten gyermekei, hanem ajándékból. A szeretet ugyanis nem jutalom, hanem kiindulópont
– hangsúlyozta az intézet rektora.
Urunk megkeresztelkedésével lezárul a karácsonyi idő. A rejtett élet után elindul a küldetés, ami hozzánk is kérdést intéz: hogyan visszük tovább a kapott kegyelmet a hétköznapokba, döntéseinkbe, kapcsolatainkba?
A keresztség ugyanis nem egy múltbeli esemény, hanem élethosszig tartó meghívás.
A szentmise utáni házmegáldás szertartásában közös imádságban Isten áldását kérték a ház minden lakójára, majd Törő András szenteltvízzel hintette meg az intézet közösségi helyiségeit és szobáit.
Forrás és fotó: Pápai Magyar Egyházi Intézet
Magyar Kurír
