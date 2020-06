A két pápa Budapesten

A filmet 2019 decemberében mutatta be a Netflix, és három jelölést is magáénak tudhatott az idei Oscar-gálán. XVI. Benedek pápát Anthony Hopkins, Jorge Mario Bergoglio bíborost, a későbbi Ferenc pápát Jonathan Pryce játszotta, a Rózsavölgyiben előbbit Jordán Tamás, utóbbi Lukács Sándor játssza majd.

Bár korábban Molnár Piroska azt mondta, visszavonul a színháztól, az előadásban ő alakítja majd Brigitta nővért, Sophia nővér szerepében pedig Trokán Annát láthatják a nézők.

A színház hozzáteszi: ez nem a film színpadi változata, nem is dokumentumjáték: XVI. Benedek és Bergoglio bíboros elképzelt vitáit mutatja be. „Jelentős témákat boncolgat, és nagyon is mer humoros lenni. Valós történések alapján készült, de nem a valóság hű ábrázolása a célja” – írták.

A bemutató szeptember végén lesz.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Rózsavölgyi Szalon Arts & Café Facebook-oldala

Magyar Kurír