A kópházi Sarlós Boldogasszony-kegytemplom búcsúi programja

Hazai – 2025. augusztus 11., hétfő | 13:30
1

Augusztus 14-én és 15-én tartják a kópházi Sarlós Boldogasszony-kegytemplom búcsúját Szűz Mária mennybevételének ünnepe alkalmából. A Szűzanya-köszöntő mellett magyar, horvát és német nyelven is mutatnak be szentmisét a kegytemplomban.

Program

Augusztus 14., csütörtök

19.00 Szarka Gábor, Kópháza plébánosa magyar nyelvű vigília-szentmisét  mutat be és Szűzanya-köszöntőt vezet.

Augusztus 15., péntek

8.00 Szentmise német nyelven. Főcelebráns Ernst Zontschitz kanonok, nyugalmazott plébános.

9.30 Szentmise horvát nyelven. Főcelebráns Ivan Karall, Sopronkertes és Darufalva plébánosa.

11.00 Szentmise magyar nyelven. Főcelebráns Grafl Ákos újmisés atya, a soproni Szentlélek- és Szent Mihály plébánia segédlelkésze.

Forrás: Győri Egyházmegye 

Fotó:  Kópházi plébánia Facebook-oldala

