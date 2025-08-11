A kópházi Sarlós Boldogasszony-kegytemplom búcsúi programja

Program
Augusztus 14., csütörtök
19.00 Szarka Gábor, Kópháza plébánosa magyar nyelvű vigília-szentmisét mutat be és Szűzanya-köszöntőt vezet.
Augusztus 15., péntek
8.00 Szentmise német nyelven. Főcelebráns Ernst Zontschitz kanonok, nyugalmazott plébános.
9.30 Szentmise horvát nyelven. Főcelebráns Ivan Karall, Sopronkertes és Darufalva plébánosa.
11.00 Szentmise magyar nyelven. Főcelebráns Grafl Ákos újmisés atya, a soproni Szentlélek- és Szent Mihály plébánia segédlelkésze.
Fotó: Kópházi plébánia Facebook-oldala
Magyar Kurír
Kapcsolódó fotógaléria