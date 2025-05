A Kovászna megyei árvíz miatt kitelepített családok támogatására hív a Máltai Szeretetszolgálat

A napok óta tartó intenzív esőzések során kialakult árvíz és belvíz miatt az erdélyi Háromszéken (Kovászna megye) kilenc települést öntött el a víz, több száz embert kellett kitelepíteni az otthonából, miközben több száz hektár földterület került víz alá. Az embereket közeli települések sportcsarnokaiban helyezték el, míg házaikból visszahúzódik az ár, és azok újra lakhatóvá válnak. A helyszínen zajló karitatív munkát a Romániai Máltai Szeretetszolgálat koordinálja, mely élelmiszerrel és melegételosztással segíti a bajba jutottakat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat romániai partnerszervezetével egyeztetve öttonnás segélyszállítmányt – azonnal fogyasztható konzervételeket, tartós élelmiszert, valamint több száz ember ellátására elegendő meleg ételhez szükséges alapanyagot, nagy mennyiségű tésztát, lencsét, paradicsomkonzervet, illetve tisztálkodó szereket és higiéniai termékeket – indít a térségbe. Az adományokat a helyi munkatársak irányításával juttatják el a rászorulókhoz.

A helyszínre indul a magyar segélyszervezet mobilkonyhája is, így az erdélyi kollégákkal közösen két területen is tudnak meleg ételt készíteni és osztani. Az víz levonulása után szükség szerint nagy teljesítményű szivattyúkkal, ipari falszárítógépekkel és a készülékeket árammal ellátó aggregátorokkal a házak kiszárításához és fertőtlenítéséhez is nyújt majd technikai segítséget a hazai szervezet.

A magyarországi máltai szervezet a helyreállításhoz szükséges fertőtlenítő- és tisztítószerekre, valamint tartós élelmiszerek vásárlására adománygyűjtést hirdet, a pénzadományokat az adományozz.hu oldalon keresztül, illetve banki átutalással az 11784009-20200745 számlaszámon fogadják.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír