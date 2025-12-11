A krisztusi testvériség tanúiként – Pannonhalmi jubileumi szentévi koncert Rómában

A zeneszerető közönség megtöltötte a bencések főtemplomát, ahol Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát mondott köszöntőt, aki egy ökumenikus küldöttség vezetőjeként érkezett szentévi zarándoklatra az Örök Városba december 9-én. Az ünnepi koncerten jelen volt Törő András, a Pápai Magyar Intézet (PMI) rektora, Fehérváry Jákó OSB, a római Szent Anzelm Pápai Egyetem rektora és Vértesaljai László SJ, a Vatikáni Rádió magyar adásának vezetője.

A pannonhalmi főapát által vezetett delegáció testvéri, ökumenikus, kulturális misszió keretében érkezett a Vatikánba. A küldöttség tagjai: Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke; Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke; Bús Balázs, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke; Erdődy Orsolya, a Budapesti Fesztiválzenekar menedzser-igazgatója; Dejcsics Konrád bencés szerzetes, a Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatója; Ontko Henrik pannonhalmi bencés szerzetes és Kuzmányi István diakónus, a Magyar Kurír igazgató-főszerkesztője.

A kiemelkedően tehetséges fiatal magyar művészek közreműködésével létrejött koncert elején Hortobágyi Cirill főapát köszöntő beszédében emlékezett Ferenc pápa 2023 áprilisában tett magyarországi apostoli látogatására. A Szentatya az egyik beszédében Pannonhalmát „spirituális emlékmű, az imádság helye és a testvériség hídjaként” jellemezte. A bencés lelki örökség, a szüntelen imádság vágya és a fáradatlan törekvés a párbeszédre minden bencés helynek a jellemzője, így a római bencés prímás apátságáé is.

A lelki élet kincseinek letéteményesének lenni rendkívüli nagy felelősség – emlékeztetett a főapát. Felelősség, mert

a múlt és a jelen gazdagsága a jövő szolgálatára kötelez bennünket. Ebben partnerek a Római Magyar Akadémiával. A kultúra ismerőinek és megismertetőinek a feladata a jövő szolgálata.

Minden bencés monostor a testvériség hídja szeretne lenni. Ennek jegyében van jelen a koncerten egy ökumenikus küldöttség, illetve a magyar kultúra, gazdasági és társadalmi élet kiemelkedő és meghatározó képviselői. „Római zarándoklatunk során azt éljük át, amit egyébként hittel tudunk, de a hétköznapok során gyakran elfelejtünk: egy Atyának gyermekeiként testvérek vagyunk.” – mutatott rá Hortobágyi Cirill.

Végül arra hívott mindenkit, hogy egy olyan világban, amelyet a félreértés, a gyanakvás, a bezárkózás és a háború sebez meg,

ökumenikus erőfeszítéseinkkel, kulturális tevékenységünkkel és tiszta szívű barátságunk révén legyünk mi együtt a krisztusi testvériség tanúi.”

Berényi László, a Római Magyar Akadémia megbízott igazgatója köszöntőjében elmondta, hogy a jubileumi szentévben megvalósított programok, melyeket a Pápai Magyar Intézettel és a szentszéki magyar nagykövetséggel megvalósítottak nem csupán kiemelkedő, színvonalas események voltak, hanem olyanok, amelyek jó kapcsolatokból születtek, ebben teljesednek ki, és folytatódnak. Ennek példája a Pannonhalmi Főapátsággal közösen szervezett közös tárlat, és a jelen koncert. Az Osztás 10 X 10 című, 50 képből álló fotókiállítás, mely a társadalmi felelősségvállalás és a Szent Márton-i szolgálat szellemisége ihletett, az ősz folyamán nagy sikerrel futott a római akadémián. Jó megtapasztalni, hogy a koncertre egy ökumenikus delegáció és a magyar kultúra, gazdasági és társadalmi élet kiemelkedő és meghatározó képviselői kísérték el barátként a pannonhalmi eseményt Rómába, akiket

a bencés lelkiséghez való kötődés, az értékteremtés köt össze. Az akadémia célja, hogy támogasson minden olyan kezdeményezést, mely értékekből születik és közösséget teremt – hangsúlyozta a megbízott igazgató.

Az este folyamán Mendelssohn és a napjainkban legtöbbet játszott kortárs zeneszerző, Jörg Widmann zenéjét kiemelkedően tehetséges magyar fiatal zenészek szólaltatták meg: A Korossy Kvartet tagjai (Korossy-Khayll Csongor – I. hegedű, Osztrosits Éva – II. hegedű, Bársony Péter – brácsa és Devich Gergely – cselló) és Kiss Zsolt orgonaművész. Fiatalok, akik a fiatalságukban értik és interpretálják a klasszikus zenei örökséget, egyszersmind hidat építenek a jelen és a jövő felé.

*

Az Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál a Pannonhalmi Főapátság kulturális szolgálatának egyik legjelentősebb megnyilvánulása, a magyar katolikus közösség legnívósabb kulturális eseménye.

Több mint két évtizede, minden augusztusban három napon át találkozik Pannonhalmán a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás világa. A fesztivál mintegy harminc programja a kulturális párbeszéd terét hozza létre, amelyben a művészeti vezetők inspirációja nyomán kortárs és klasszikus alkotók kerülnek egymás mellé, és amelyben a klasszikus és kortárs magaskultúra és a hit egymást ihlető módon fonódik össze. A fesztivál igazgatója Dejcsics Konrád OSB.

A Németországban élő Jörg Widmann a világ jelenleg legtöbbet játszott kortárs zeneszerzője, klarinétművész személyesen jelen volt 2025 augusztusában a pannonhalmi fesztiválon, sőt maga is részt vett a megszólaltatott művek listájának összeállításában. A római koncertet is figyelmével és szakmai támogatásával kísérte.

Fotó: Pannonhalmi Főapátság

Kuzmányi István/Magyar Kurír