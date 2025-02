A kritikus napot követően nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának a Gemelli-klinikán

„Az éjszaka nyugodtan telt, a pápa pihent” – ezt a rövid tájékoztatást adta ma reggel, február 23-án a Szentszéki Sajtóközpont Telegram-fiókja.

Tegnap este, február 22-én a Szentszéki Sajtóközpont arról számolt be: „A Szentatya állapota továbbra is kritikus, vagyis, amint tegnap is említettük, nincs túl a veszélyen.

Ma reggel Ferenc pápánál hosszan tartó asztmatikus légzési elégtelenség jelentkezett, amely miatt magas áramlású oxigénterápia alkalmazására volt szükség.

A ma végzett vérvizsgálat vérszegénységgel járó trombocitopéniát (alacsony vérlemezkeszám) mutatott, ami miatt vérátömlesztésre volt szükség.

A Szentatya továbbra is éber; a napot karosszékben töltötte, még ha a tegnapihoz képest nagyobb fájdalmak közt is. Jelenleg az állapota bizonytalan.”

Arra kérjük kedves Olvasóinkat, hordozzuk továbbra is a Szentatyát imádságainkban! Magyar Kurír szerkesztősége

Forrás: Vatican News

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír