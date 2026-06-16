A különbözőségek nem akadályai, hanem feltételei az egységnek – Családi nap Debrecenben

A rendezvény célja az volt, hogy közös imádságban, találkozásban és vidám programokban erősítse a közösség összetartozását, valamint lehetőséget adjon a családoknak a feltöltődésre

A program már kora reggel megkezdődött: a kapunyitást követően a főzőverseny résztvevői elfoglalták helyeiket. Majd közös imádságra, parakliszra gyűltek össze a családi napon jelenlévők.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita köszöntőjében a harmónia jelentőségére hívta fel a figyelmet.

Ahogyan a kórusban a különböző hangok csak akkor alkotnak szép egységet, ha tisztán és a maguk helyén szólalnak meg, úgy az emberi közösségekben, családokban és az egyházban is a tisztaság, az őszinteség és a szeretet teremti meg az igazi harmóniát – hangsúlyozta a főpásztor. – A különbözőségek nem akadályai, hanem feltételei az egységnek, amelyet nap mint nap tudatosan kell építeni.

Ezt követően Domokos Zsolt ifjúsági referens tartott előadást, Ez csak nálunk van így? címmel. A családi élet kihívásairól és fejlődési szakaszairól szólva rámutatott: a család életében megjelenő krízisek – mint a gyermek születése, a kamaszkor vagy a gyerekek kirepülése – természetes életciklusokhoz kötődnek, amelyek új szerepeket és alkalmazkodást kívánnak. A nehézségek sokszor nem egyéni hibákból fakadnak, hanem közös helyzetekből, amelyeket csak „rendszerszinten”, egymást megértve lehet jól kezelni – fejtette ki előadásában Domokos Zsolt.

Kitért a házastársi kapcsolat alakulására is, bemutatva, hogyan változik a szerelem intenzív, hormonok által fűtött időszakától a mélyebb, oxitocin által jellemzett kötődésig.

A tartós kapcsolat alapja a szövetség, a közös felelősségvállalás és a tudatos figyelem – hangzott el az előadásban, melyet számos szemléletes példával, történettel és gyakorlati tanáccsal gazdagított, kiemelve, hogy

a családi harmónia apró, mindennapi gesztusokon múlik.

A teljes előadást ITT hallgathatják meg.

A nap további részében a Kíváncsi Katica mesezenekar interaktív koncertje, lufibohóc, kézműves-programok, ugrálóvár, arcfestés és buborékshow szórakoztatta a gyerekeket és felnőtteket egyaránt. Az egész napos rendezvény valódi közösségi élményt nyújtott: a családok, intézmények és közösségek találkozása erősítette az összetartozás érzését.

Forrás: BSZI/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír