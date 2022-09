A legidősebb magyar jezsuitát, Őrsy Lászlót köszöntötték 101. születésnapja alkalmából

A legidősebb magyar jezsuita 1921. július 30-án született. Huszonkét évesen kérte felvételét a rendbe, majd a zugligeti Manrézában végezte a noviciátust. Filozófiai tanulmányait Szegeden kezdte meg, majd 1946-ban külföldre távozott, és Rómában, majd Leuvenben folytatta teológiai tanulmányait. 1953-ban St. Asaphban végezte a terciát, a következő évben Londonban volt lelkipásztor, majd Rómában bienniumot végzett kánonjogból, és a Pápai Gergely Egyetemen doktorált. 1958–60-ban Oxfordban tanult polgári jogot, majd 1961–66 között Rómában a Pápai Gergely Egyetemen tanított kánonjogot, közben spirituális volt az Angol Kollégiumban. 1967-ben a washingtoni katolikus egyetemen, 1968–73 között New Yorkban a Fordham Egyetemen teológiát, 1974–93 között pedig a washingtoni Georgetown Egyetemen kánonjogot tanított, és közben a katolikus egyetemen is oktatott. Professor emeritusként egészen a közelmúltig tartott jogi kurzusokat, és gyakran hívták előadni különböző amerikai és európai egyetemekre is.

A jeles alkalomból felköszöntötte a Jézus Társasága általános rendfőnöke, Arturo Sosa SJ is.

Tavaly, a századik születésnapján a rendkívül szigorú járványügyi intézkedések miatt nem nyílt mód a személyes találkozásra.

Őrsy László SJ tucatnyi könyv és számtalan cikk szerzője. Legújabb, a Jezsuita Kiadó gondozásában készülő, még megjelenés előtt álló kötete a 2015 és 2020 között Dobogókőn, illetve Washingtonban mondott homíliáit gyűjti egybe. A Dyekiss Virág szerkesztésében formálódó könyv Szerepünk az isteni színjátékban munkacímen készül.

Forrás és fotó: Jezsuitakiado.hu



