A Leó pápának ajándékozott motor elárverezéséből madagaszkári gyermekeket támogatnak

A különleges és egyedi jármű a szerdai általános kihallgatás előtt egy tiszteletkört tett a Szent Péter téren, majd begördült a Vatikánba.
XIV. Leó pápa kézjegyével látta el a motorkerékpárt, melyet a BMW gyár az ő tiszteletére készített.
Az áldás és az „aláírás” után a különleges járművet október 18-án Münchenben árverezik el, a bevételt pedig egy madagaszkári gyermekjótékonysági projekt támogatására fordítják a Missio Österreich, az Osztrák Katolikus Misszió közvetítésével.
Forrás: Vatikáni Rádió Facebook-oldala
Fotó: Vatican Media
Magyar Kurír
