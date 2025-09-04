A Leó pápának ajándékozott motor elárverezéséből madagaszkári gyermekeket támogatnak

XIV. Leó pápa – 2025. szeptember 4., csütörtök | 18:01
A Szentatya szeptember 3-án, a Szent Péter téren megtartott általános kihallgatás végén egy fehér BMW R18 típusú motort kapott ajándékba, amelyet a német cég „pápai stílusban” készített el.

A különleges és egyedi jármű a szerdai általános kihallgatás előtt egy tiszteletkört tett a Szent Péter téren, majd begördült a Vatikánba.

XIV. Leó pápa kézjegyével látta el a motorkerékpárt, melyet a BMW gyár az ő tiszteletére készített.

Az áldás és az „aláírás” után a különleges járművet október 18-án Münchenben árverezik el, a bevételt pedig egy madagaszkári gyermekjótékonysági projekt támogatására fordítják a Missio Österreich, az Osztrák Katolikus Misszió közvetítésével.

