A Magyar Honvédség tartott képzést a Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési önkénteseinek

A hatnapos képzés alatt a résztvevők elméleti és gyakorlati ismeretekkel gazdagodtak, melyeket háború vagy katasztrófahelyzet esetén is alkalmazhatnak, valamint a tanultakat a saját képzéseiken is továbbadhatják. A foglalkozások alatt a résztvevők megismerkedhettek többek között a katonai rádiózás és térképismeret alapjaival, extrém vészhelyzetekben alkalmazandó eljárásokkal, valamint különböző stresszkezelési technikákkal. A gyakorlati foglalkozás során szimulált vészhelyzetekben tapasztalhatták meg a résztvevők saját határaikat, gyakorolhatták a tanult eljárásokat, amelyek segítenek abban, hogy fegyvertelenül milyen módon lehet a legjobban reagálni egy váratlan – akár harci – helyzetre.

A hatnapos, elméleti és gyakorlati elemeket is magában foglaló képzés missziós területeken, háború sújtotta övezetekben, de akár egy kiterjedt katasztrófahelyzetben is jól hasznosítható tudással és képességekkel ruházta fel a résztvevőket. A tanfolyam jó alappal szolgál a terepen végzett munkához, a katonai szervezetekkel való civil együttműködéshez, de a tanultak hozzájárulnak a vészhelyzetkezelési csoport képzéseinek továbbfejlesztéséhez is.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Magyar Honvédség

Magyar Kurír