A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Budapest-Józsefváros közös közleménye

Hazai – 2025. október 29., szerda | 13:30
2

Az alábbiakban olvashatják a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) és Józsefváros önkormányzatának október 29-én kiadott közös közleményét.

2025. október 29-én Pikó András úr, Józsefváros polgármestere bemutatkozó látogatást tett Székely János püspök úrnál, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptemberben megválasztott elnökénél.

A találkozón Pikó András személyesen is gratulált Székely János elnökké választásához. Ezt követően áttekintették a mindkét fél számára legfontosabb projekt, a Budapest VIII. kerületbe tervezett Pázmány Campus körüli kérdéseket.

A megbeszélésen megállapították, hogy az új beruházásnak egyszerre kell szolgálnia az egyetemi polgárság és a kerületben élők érdekeit is. Ennek érdekében a felek ígéretet tettek, hogy kölcsönös tiszteletre és párbeszédre törekednek a projekttel kapcsolatban.

Budapest, 2025. október 29.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága Sajtószolgálata

Forrás: MKPK Titkársága

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír

#egyház és állam #MKPK #Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató