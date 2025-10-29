A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és Budapest-Józsefváros közös közleménye

2025. október 29-én Pikó András úr, Józsefváros polgármestere bemutatkozó látogatást tett Székely János püspök úrnál, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szeptemberben megválasztott elnökénél.

A találkozón Pikó András személyesen is gratulált Székely János elnökké választásához. Ezt követően áttekintették a mindkét fél számára legfontosabb projekt, a Budapest VIII. kerületbe tervezett Pázmány Campus körüli kérdéseket.

A megbeszélésen megállapították, hogy az új beruházásnak egyszerre kell szolgálnia az egyetemi polgárság és a kerületben élők érdekeit is. Ennek érdekében a felek ígéretet tettek, hogy kölcsönös tiszteletre és párbeszédre törekednek a projekttel kapcsolatban.

Budapest, 2025. október 29.

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Titkársága Sajtószolgálata

Forrás: MKPK Titkársága

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír