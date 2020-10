A magyar kultuszital – Vándorkiállítás a szódáról és a szikvízgyártásról

„Whisky, szóda, kóla, rum, / paradicsom vodkával, / és ma este szakítok / a világ összes bajával. / Limonádé, gin bele, / borkocsonyakockával, / és ma este szakítok / a világ összes bajával. // A világ minden fájdalmát / ma kulcsra zárom én, / ellazulok, mint a nyúl / egy répatorta tetején.” Bajor Imre pergős számával kezdődött az a kiállításmegnyitó, amely a szódavizet állítja a középpontba a kaposvári Rippl-Rónai-múzeum egyik emeleti termében.

Szóóódát vegyenek! – olvashatjuk az ajtókereten, mielőtt még belépnénk a kiállítótérbe, és a nagy melegben arra gondolunk, milyen jólesne egy pohár hideg buborékos víz. Nem csalatkozunk, hiszen odabenn Az Ön pultja felirattal lefelé fordított üvegpoharak mellett kínálja magát a szifonos nedű, és mellette egy szódásballon is áll. Aki megtekinti ezt a nem mindennapi kiállítást, minden bizonnyal bámulatos profizmussal keni-vágja majd a különféle fröccsök arányszámait, és elcsodálkozik a Krúdy-fröccs összetételén, ugyanis népszerű írónk – annak ellenére, hogy gyakran szenvedett pénzhiányban – kilenc deci borhoz öntetett mindössze egy deciliter szódavizet. Vallotta: a szódavíz megnevetteti a bort…

Köszöntőjében Ábrahám Levente múzeumigazgató nem hagyhatta ki, hogy ne utaljon a pattogó ritmusú kupléra, mely szerint szakíthatunk a világ összes bajával. Sajnos a pandémia ezt most nem engedi. Elég, ha végigtekintünk a megnyitóra összesereglett, szájmaszkot viselő közönségen, amelynek tagjai kisebb csoportokban léphettek be a terembe. Arról is megbizonyosodhattunk, hogy a szóda a hosszú évtizedek során nem ment ki a divatból, továbbra is kultikus szerepet kap. (Egy időben a hölgyek intim mosakodásra is használták.)

Kiss Imre, az MKVM igazgatója a megnyitóbeszédében megvallotta: egészen addig nem hozta lázba a szódavíz, amíg el nem olvasta Draveczky Balázs Fröccstörténelem című írását. Draveczky, aki igazgató elődje volt, és a kaposvári intézmény igazgatóhelyettesi székéből került a fővárosba, különös élvezettel írt terített asztalokról. A költőként is ismert Balázs mester sajnos idejekorán elhunyt, ám intellektusát, humorát, különleges személyiségét sokan a szívükbe zárták, ahogyan e sorok írója is. Szép gesztus, hogy a már korábban említett írása mellett a fényképe is része ennek a mostani kiállításnak.

Az emlékezés fontos, mert különben szétgurulnának múltunk gyöngyszemei. Ezt pedig ne hagyjuk, inkább merüljünk el a szétáradó buborékvilágban, a szódatörténetben, a szikvízhistóriában, a szebbnél szebb formájú, színes, golyós vagy anélküli, sima felületű vagy drótfonásos szódásüvegek világában, a szikvíztöltő gép működésében! A kiállításon természetesen patronos szifon is látható, és még számos relikvia vonzza a tekintetet. Egyebek mellett egy irkafüzetből kivágott kézírásos igazoló jelentés is, sok aláírással, amely azt tanúsítja, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc napjaiban Glacz Géza szikvíziparos folyamatosan támogatta az események résztvevőit.

Egy téves információt is eloszlat a kiállítás. Sokan ugyanis úgy tudják, Jedlik Ányos találta fel a szódát, ám az igazság az, hogy Joseph Priestley fedezte fel a szénsav vízben történő elkeverésének módját. Az viszont cáfolhatatlan tény, hogy Jedlik Ányos a találmánya révén lehetővé tette a mesterséges ásványvíz nagyüzemi előállítását, ezáltal ő lett a magyar szikvízgyártás atyja. A bencés pap tanár már az 1820-as években egy új módszerrel tisztította meg a hordókban érkezett balatonfüredi vizet, majd 1842-ben Budapesten szikvízgyárat alapított.

Hungarikum Odahaza jó szolgálatot tesz a patronnal készített szódavíz is, de én ragaszkodom ahhoz, amit házhoz hoznak. Már nem lovas kocsival szállítják ki, mint egykor, és nem is üvegben, hanem könnyű műanyag palackban vehetem át. Nem is gond így a fröccs- vagy a palacsintakészítés. Az viszont bosszantó, ha az éttermekben nem jutunk szódához, amely olykor – fröccs ide vagy oda – mindennél jobban esik. Három éve Budapesten, a Váci utcában is jólesett. A tetemes szervízdíjért felszolgált pohár bor mellé szódát is rendeltünk. A fél liter 420 forintba került. Hogy miért ennyibe? Nem tudom. Örültem, hogy egyáltalán kaptunk. Még szerencse, hogy a szódavíz hungarikum. Akár a pálinka, a fröccs, a bajai vagy a tiszai halászlé és a Kassai Lajos-féle lovas íjászat.

A Szegeden élő, ma is aktív szikvízkészítő iparostól, Bánffi Istvántól megtudtuk: az első országos szikvízrendelet 1869-ben jelent meg, és egy évre rá Kaposváron már szódát gyártottak Háj Ede jóvoltából. Bánffi István lelkes gyűjtése révén évtizedeken át folyamatosan gyarapodott a szikvíztörténeti kollekció, amelyben mutatós hirdetések is helyet kapnak. A Cseley és Társai Szikvízgyára például ilyen szöveggel reklámozza a parádi vízhez hasonló, magyar szabadalomként számontartott kékes italt: Ha egészséges akar lenni, igyék szódavizet!

Szódásüveget ábrázoló képzőművészeti alkotások is láthatók a kiállításon. Aki járatos a hangjegyek világában, az eldúdolhatja magában Zerkovitz Béla vidám dalát, amelynek kottája szintén szerepel a bemutatott tárgyak között. Átlényegülés az irodalomban címmel pedig prózaírók – köztük Tömörkény, Márai, Váncsa, Hegedűs Gyula – egy-egy művének részleteiben mélyedhetünk el. Hogy is fogalmazott Márai Sándor a Magyar borok című írásában? „Mert a szódavíz nem ásványvíz, ezt jegyezzük meg jól. A szóda már a civilizáció, az igaz, de nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt, ami a hosszú élet titka. Sajátságos, de igaz, hogy fröccsöt nem tud a magánember készíteni. Hiába tanulod meg a leckét, hasztalan vásárolsz háromdecis poharakat, igen, hiába méred ki és vegyíted aggályos gondosan a két deci bort egy deci szikvízzel, a fröccs képletét csak a hivatásos csapos ismeri. S a magyar, mikor feltalálta ezt a csodálatos, bölcs és óvatos vegyületet, mely elég tömény ahhoz, hogy sarkallja a borozgató férfi képzelőerejét, s ugyanakkor eléggé szelídített, hogy ne ártson a nemesebb szerveknek, mély élettapasztalatról tett tanúbizonyságot. Mert minden ásványvíz gyászos dolog, elrontja a bor jellemét, de a szikvíztől a badacsonyi vagy egri fehér illata nem változik, s a fröccs óvatos-okos keverési aránya, hála az évszázados gyakorlatnak, megóvja a magyart mindenféle kilengéstől.”

A kiállítás Kaposváron december végéig várja a látogatókat.

Szöveg: Lőrincz Sándor

Fotó: Kovács Tibor

Magyar Kurír

Az írás nyomtatott változata a 2020. szeptember 20-i Új Ember Mértékadó mellékletében jelent meg.