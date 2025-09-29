A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közleménye

A 2025. szeptember 23-án este a Budapest Ferenciek téri templomunk előtt történtekkel kapcsolatban a következőket tartjuk fontosnak közölni, jelezve, hogy ez az egyetlen hivatalos állásfoglalás a ferences közösség részéről, és kérve, hogy amennyiben a közleményt bárki megosztja, azt teljes egészében tegye:

Az Úr adjon Neked békét!

2025. március közepe óta heti rendszerességgel kedd délután 16 és 19 óra között tüntetést szerveztek a templom előtti térre, szerda reggelenként ugyanitt már 2023. márciustól zajlanak demonstrációk. A jelzőkürt használatára késztető akciók, a kihangosított beszédek, zene, kiabálások a közterületről a templomtérbe hallatszanak, így a demonstrációk és a templom hitéleti tevékenysége összeférhetetlenné vált.

A korábbi hónapok során helyi közösségünk vezetője bizalommal fordult a demonstrálókhoz, írásban is megkereste annak szervezőit, továbbá a gyülekezésben érintett hatóságokat, környékbeli intézményvezetőket, hogy miként lehetne ezeket a problémákat megoldani. Érdemi választ nem kaptunk. A fennálló helyzetet súlyosbította, hogy a kedd délutáni tüntetéseket egyre durvább megnyilvánulások jellemezték, mint például sokak emberi méltóságát és becsületét sértő, gyilkolásra buzdító és obszcén feliratok, kiabálások. Elismerjük, hogy mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításhoz, azonban a fenti megnyilatkozások nemcsak a mi, hanem mások emberi méltóságát és becsületét is sértették. A szokottnál hosszabb harangszó kifejezte tehetetlenségünket a helyzettel szemben. Fájlaljuk, hogy aznap este a tüntetők közé kilépő idős rendtársunkkal szemben olyan viselkedést tanúsított a tüntetők egy csoportja, amely hivatásában és emberi méltóságában is sértette.

A történtek után Kálmán Peregrin OFM templomigazgató kezdeményezte a Hadházy Ákos képviselő úrral való személyes találkozást, amely a mai napon létre is jött,

és amelynek során a felek az alábbiakról állapodtak meg:

– 2025. szeptember 30-án, kedden a szervezők a jóízlést sértő táblák és skandálás nélkül vezetik le a térre meghirdetett összejövetelt, amelynek során a tüntetők nevében bocsánatot kérnek Reisz Pál OFM rendtársunktól a személyét sértő megnyilvánulásokért.

– Ferences közösségünk arra kér mindenkit, hogy a tüntetést semmiféle méltatlan megnyilvánulással vagy rendbontással ne zavarja meg, a rend biztosítását és a jogok érvényesülését mindenki bízza a hivatalos szervekre.

– 2025. október 7-től kezdődően a tüntetés szervezői módosítják a demonstráció helyszínét, és azt áthelyezik a Ferenciek téri buszmegálló melletti területre, így biztosítva a Ferences Templom zavartalan működését.

– Hadházy Ákos méltányolta a Ferences Rendtartomány megfontolt hozzáállását és a személyes egyeztetés lehetőségét, a templom igazgatója pedig megköszönte neki, hogy megakadályozta a tüntetés során, hogy a templomot atrocitás érje.

Templomunk szent hely, ahova hívunk és várunk mindenkit, aki Istennel akar találkozni, vagy csak elcsendesedne, kilépve a város forgatagából. Bárki beléphet – nemtől, kortól, származástól, politikai nézettől függetlenül. Ezért van nyitva a templom a nap 16 órájában.

A fentiek fényében olyan magatartásra kérünk és hívunk mindenkit, amely a párbeszédet és egymás kölcsönös tiszteletét tartja szem előtt. Assisi Szent Ferenc, rendalapítónk lelkületére törekedve kérjük mindnyájunk számára Isten áldását, békéjét!

Berhidai Piusz OFM

miniszter provinciális,

Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány

Forrás és fotó: Ferencesek.hu

Magyar Kurír