A magyarországi keresztény egységkeresés évszázadai – Ökumenikus konferenciát tartottak a Pázmányon

Az Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport konferenciára hívta meg több magyarországi felekezet teológusát Krisztus utolsó vacsorán tett kérését – „Legyenek mindnyájan egy” (Jn 17,21) – teljesítve, felidézve a magyar ökumené immár két évszázadra visszavezethető folyamatos jelenlétét. Az ökumenikus kutatócsoport vezetője, Kránitz Mihály professzor köszöntötte a jelenlévőket, és kifejezte örömét, hogy az egyetemen intézményi szinten nyilvánul meg ez a törekvés, amiben a Szentlélek munkáját fedezhetjük fel.

A kutatócsoport vezetője röviden összefoglalta az ökumenizmus történetét, melynek nagy állomásai a következők voltak: 1910-ben Edinburgh-ban nemzetközi missziós konferenciát rendeztek, 1948-ban Amszterdamban megalakult az Egyházak Világtanácsa, majd 1962–1965 között a II. Vatikáni Zsinat is foglalkozott a kérdéssel, 1995-ben Szent II. János Pál pápa Ut unum sint kezdettel adott ki ökumenikus körlevelet, 1999-ben Augsburgban katolikusok és evangélikusok közös nyilatkozat írtak alá a megigazulásról, 2016-ban Ferenc pápa látogatást tett Genfben, az Egyházak Világtanácsa központjában.

A konferencián résztvevőket Kuminetz Géza rektor, a kutatóközpont vezetője és Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ökumenikus referense köszöntötte. Az előadások sorát a Debrecenben és a komáromi Selye János Egyetemen oktató Kovács Ábrahám református teológus nyitotta meg, aki a magyarországi református egységtörekvéseket mutatta be. Őt követte Fischl Vilmos evangélikus professzor, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) főtitkára, aki az ökumené magyarországi helyzetéről beszélt. Margriet Gosker holland református teológus személyes ökumenikus élettapasztalatain keresztül világított rá Krisztus követőinek az elmúlt hatvan évben megvalósuló egységvágyára. Tamás Ignác OSB testvér Guzmics Izidor (†1839) írásait ismertette az egyházak egyesüléséről, a bakonybéli apátot joggal nevezhetjük a katolikus ökumenizmus atyjának. Rómából online jelentkezett be Kisnémet Fülöp OSB testvér Békés Gellért bencés professzor ökumenikus örökségéről szóló előadásával. Szentpétery Péter evangélikus professzor a magyar evangélikusok elkötelezettségét vázolta a bel- és külföldi keresztény egységtörekvések során. Nikodém Noémi baptista teológus a kisegyházak képviseletében mutatta be egyháza szerteágazó munkáját Magyarországon. Komlós Attila református lelkész-újságíró a kommunikációban megnyilvánuló keresztény közeledés szemléletét tárta fel. Végül Kovács Csaba görögkatolikus teológiai tanár előadásában a magyar görögkatolikus egyház kialakulásáról és ökumenikus megnyilvánulásairól számolt be, mellyel így a Szent II. János Pál pápa által „keleti tüdő”-nek nevezett lelkiség és megnyilvánulás is jelen volt.

A konferencia során Bali János furulyaszólója és az általa vezetett Pázmány Egyetemi Kórus művészi éneklése gazdagította az összejövetelt. A PPKE az új kutatócsoport munkájával, rendszeres konferenciákkal és kutatási tervekkel mozdítja elő a Szent II. János Pál pápa által „visszavonhatatlannak” nevezett katolikus ökumenikus elköteleződést a látható egység megvalósítására.

Forrás: Ut Unum Sint Ökumenikus Kutatócsoport

Fotó: Jákfalvi Beáta

Magyar Kurír