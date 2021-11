A Máltai Szeretetszolgálat is szigorításokat vezetett be a negyedik hullám erősödése miatt

November 2-tól a szervezet szigorította a munkavégzés feltételeit, a közös helyiségekben kötelező a maszk viselése, a rendezvényeken kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet részt venni, a bentlakásos intézményekben pedig változhat a látogatási rend: ahol erre igény és lehetőség van, látogató helyiséget alakítanak ki a biztonságos találkozások érdekében.

A szervezet védekezését elsősorban az oltás felvétele, a maszk használata és a zárt, zsúfolt helyek elkerülése határozza meg. A járvány megfékezéséért a Magyar Máltai Szeretetszolgálat továbbra is minden lehetséges eszközzel fellép, elsődleges feladatának az általa ellátott rászoruló emberek védelmét tekinti.

A szervezet intézményeibe koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket mutató személy nem léphet, akkor sem, ha oltott. Az intézmények közös tereiben, bentlakásos intézményekben, ügyfélforgalmi helyeken az ott dolgozók és a látogatók számára kötelező a maszkviselés és a kézfertőtlenítés. Az irodákban elhagyható a szájat és orrot takaró maszk viselése. A szervezet azon munkatársainak, akik nem rendelkeznek covid-védőoltással, kötelező a máltai épületekben (az irodában is) az FFP-2-es maszk viselése. A karitatív szervezet ismét lehetővé teszi az otthoni munkavégzést annak érdekében, hogy az irodákban egyszerre dolgozók létszámát csökkentsék.

A Máltai Szeretetszolgálat minden intézménye és programhelyszíne a helyi igényeknek és körülményeknek megfelelően alakítja ki a védekezését. A szervezet 30 bentlakásos intézménye, melyekben összesen 1895 emberről gondoskodnak, saját hatáskörben dönthet a látogatási korlátozás és az intézmény elhagyási tilalom bevezetéséről, illetve a látogató helyiségek kialakításáról. Ezen intézmények közül több már októberben bevezette a látogatási és intézményelhagyási tilalmat.

A tilalom célja a megelőzés. Az intézmények lakóit leghatékonyabban azzal lehet védeni, ha minimálisra korlátozzák azokat az alkalmakat, amikor másokkal találkozva megfertőződhetnek. Ebben az esetben figyelembe kell venni azt a tényt is, hogy olyan emberek is lehetnek vírushordozók, akik felvették a védőoltást, illetve akik maguk nem betegedtek meg, és fogalmuk sincs arról, hogy maguk is a járvány potenciális terjesztői lehetnek. A koronavírus delta variánsának fertőzőképessége a korábbi variánsokénál erősebb, a közösségekben élő emberek különösen veszélyeztetettnek számítanak.

A szeretetszolgálat érintett intézményeibe az intézkedés visszavonásáig csak az ott dolgozók léphetnek be, akik munkába állás előtt elvégzik a fertőtlenítés előírt lépéseit.

A Máltai Szeretetszolgálat felhívta a hozzátartozók figyelmét, hogy az intézkedést az intézményben élő idős vagy beteg emberek védelme tette szükségessé. Amíg a tilalom érvényben van, a rokonok, ismerősök telefonon és más telekommunikációs eszközökön tarthatják a kapcsolatot benti lakókkal. Az eszközök használatában a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai segítenek a bent lakó idős, beteg embereknek. Előfordulhatnak különösen méltányolandó esetek – mint például a végstádiumban lévő betegtől való elbúcsúzás – ilyenkor az intézmény vezetője egy-egy alkalomra engedélyezheti a hozzátartozó látogatását, a látogató azonban köteles az intézmény által rendelkezésre bocsátott védőfelszerelést viselni, és az előírásokat betartani.

