A megtérésre hívott és Mikulás-ajándékokat adott át a szabadkai megyéspüspök

A vizitáció keretében a főpásztor ünnepi szentmisét mutatott be magyar és horvát nyelven.

Homíliájában Keresztelő Szent Jánosra emlékezett: „Működésének egyetlen célja az volt, hogy megváltoztassa az emberek lelkületét, hogy alkalmassá váljanak Isten országának befogadására. Vezérszavai ezek voltak: »Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!«”

Hozzátette, hogy Keresztelő Szent János felhívása a megtérésre és a bűnbánatra örök érvényű. Ezt a lelkületet állandóan ápolnunk kell magunkban, hiszen folyamatosan ki vagyunk téve a kísértésnek, magunkban hordozzuk a rosszra való hajlamot, és így botlásaink is vannak. Számunkra a Messiás már eljött, jelen van, de mindig új formában érkezik, hogy bennünket is átalakítson a maga képmására.

Fazekas Ferenc a szentmise végén, Szent Miklós ünnepe alkalmából, ajándékokkal lepte meg a gyermekeket.

Az Eucharisztia ünneplését követően megtekintette a templomban folyamatban lévő munkálatokat.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Zoran Vukmanov Šimokov

Magyar Kurír