A Nagybecskereki Egyházmegye zsinatának második napja

Az Egyházi javak és struktúrák, illetve az Egyházi sajtó és média dokumentumokat változtatás nélkül elfogadták a jelenlévők.

A zsinati atyákat és anyákat a Gyermek és ifjúság, a Papok és szerzetesek, illetve a Család témák foglalkoztatták a leginkább, hiszen ezekkel kapcsolatban terjesztették fel a legtöbb módosító javaslatot.

Komoly vita alakult ki a lelkipásztorok és az egyházközségek kapcsolatáról, a papok és világiak együttműködéséről és felelősségvállalásáról. A munkadokumentumban a „világi hivatást betöltő lelkipásztori kisegítő” kifejezést „katekétára” cserélték, hiszen május 10-én Ferenc pápa aláírásával megjelent az Antiquum ministerium kezdetű motu proprio, amellyel a Szentatya megalapítja a világi katekéták szolgálatát mint laikus hivatalt az Egyházban. A dokumentumot május 11-én mutatták be a Vatikánban, s a Nagybecskereki Egyházmegye zsinata teológiai tanácsadója, Csiszár Klára pasztorálteológus javaslatára már be is építették a Világi Krisztus-hívők munkadokumentumba.

A Vallás és Egyház vallásszociológiai, pasztorálszociológiai felméréseket Máté-Tóth András professzor vezette, aki a zsinat külső teológus megfigyelőjeként volt jelen, és többször felszólalt – rámutatva a teológiai megalapozás és a javaslatok közötti összefüggésekre, illetve azok közötti különbségekre; olyan témákat is felvetett, amelyek a dokumentumok feldolgozása során esetleges marginálisakká váltak.

Az egyházmegyei zsinat május 30-án, vasárnap a nagybecskereki székesegyházban bemutatott szentmisével zárult.

Forrás: Nagybecskereki Egyházmegye



Fotó: Deák Róbert



Magyar Kurír